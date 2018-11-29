«У нас практически одна школа». Преподаватели и студенты из ВГИК приехали в Белорусскую академию искусств

Новости Беларуси. Творческий бартер. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведущий кинематографический вуз России проводит юбилейные мероприятия по случаю своего 100-летия.

Команда преподавателей и студентов приехала в нашу столицу, чтобы обменяться опытом и знаниями. Среди делегатов есть и мэтры русской киноиндустрии: кинооператор Вадим Алисов, режиссер Владимир Грамматиков, народный артист России Александр Михайлов и другие.

Владимир Малышев, ректор ВГИК: У нас практически одна школа. Наверное, это обусловлено тем, что кинематографисты старшего поколения, в том числе те, которые преподают, прошли тоже примерно одинаковое обучение. И хотим мы или не хотим, все равно 70 лет было советское кино, в которое каждая из республик тогда вносила свои нюансы, но получалось что-то общее. Вот это наследие творческое, оно конечно, крепко заложено и сейчас передается.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

Сегодня мы видим такой яркий пример, когда обе стороны заинтересованы в совместных представлениях, как сегодня – концертная программа. Это не просто один ВГИК, но это и Академия искусств. Есть кому поучиться. Нам интересно, что они умеют, что они делают, их студенты. Их преподавателям интересен наш опыт.

В программе визита мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы, совместные занятия по сценическому движению и класс-концерт студентов двух творческих вузов.