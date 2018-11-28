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Древний белорусский обычай «Кота печь» возродили в Дзержинском районе

28 ноября 2018 12:10
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Новости Беларуси. Начало поста в Дзержинском районе отметили по древнему белорусскому обычаю. В агрогородке Скирмонтово возродили обряд, который внесен в список историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Древний белорусский обычай «Кота печь» возродили в Дзержинском районе-1

Древний белорусский обычай «Кота печь» возродили в Дзержинском районе-3

Традиция «выпекать кота» здесь существовала издавна. Песнями, играми, забавами и особыми блюдами они восхваляли это домашнее животное – покровителя семьи и любви, согласно славянской мифологии.

Древний белорусский обычай «Кота печь» возродили в Дзержинском районе-6

Сергей Янковский, художественный руководитель Скирмонтовского дома культуры:
Сам кот – гэта сімвал. Ёсць люб, а есць нелюб. Нелюб – гэта дрэнны кот, а люб – гэта ахоўнік сямейнага ложа. У нас ўсё гэта завязана для таго, каб маладзёж знайшла сябе пару, адбываліся шлюбы. Каб людзі заставаліся шчаслівымі заўсёды.

Живая музыка, деревенские блюда и необычные развлечения. Как и столетия назад, нынешние жители Скирмонтово проводят время за обрядовой игрой «Кота печь».

Древний белорусский обычай «Кота печь» возродили в Дзержинском районе-9

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Сергей Янковский # Фотофакт

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