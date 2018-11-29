Будславский фест включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Сохранением культурного наследия заняты и в Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО. Будславский фест накануне включен организацией в список нематериального культурного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской – один из символов белорусской идентичности, празднование, которое происходит в атмосфере всеобщего уважения и дружбы, объединяет различные группы людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий.

Чудотворная Икона известна с XVII века. Она размещалась в главном алтаре костела и вскоре прославила его своими чудесами, привлекая толпы верующих. Паломники идут пешком из разных уголков страны, иногда в дороге люди проводят несколько недель, чтобы преклониться перед образом Иконы.