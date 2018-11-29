Будславский фест включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Новости Беларуси. Сохранением культурного наследия заняты и в Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО. Будславский фест накануне включен организацией в список нематериального культурного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской – один из символов белорусской идентичности, празднование, которое происходит в атмосфере всеобщего уважения и дружбы, объединяет различные группы людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий.
Чудотворная Икона известна с XVII века. Она размещалась в главном алтаре костела и вскоре прославила его своими чудесами, привлекая толпы верующих. Паломники идут пешком из разных уголков страны, иногда в дороге люди проводят несколько недель, чтобы преклониться перед образом Иконы.
Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевский:
Падзея вельмі важная для самаго касцёла. Пра Будслаўскі фэст сёння ведаюць не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі.
Я ўжо атрымаў нямала віншаванняў з розных краінаў свету. Для нашых вернікаў і для нашай краіны важна, бо яшчэ больш людзей будуць ведаць аб Беларусі.
Напомним, ранее, девять лет назад, в список ЮНЕСКО вошел белорусский рождественский обряд «Колядные цари». В 2018 году наша страна направила предложение о включении в список и «Юровского хоровода». О решении станет известно через год.