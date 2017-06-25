«У моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало»: учащийся могилевского колледжа представил свою коллекцию одежды в Париже

Новости Беларуси. Белорусская молодежь не перестает удивлять. Так, креативный дизайнер из Могилева поразил мировую столицу моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащийся экономического профессионально-технического колледжа представил в Париже свою коллекцию «Провокатор. Без лица». Вдохновением для создания костюмов стали три пустых стакана, сложенных один в другой. Начинающему кутюрье всего 21 год.

Игорь Плетнев, модельер-конструктор, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:

Европа была рада такой коллекции. Белорусский дизайнер с такой интересной коллекцией, как «Провокатор. Без лица». И то, что у моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало.

В Париже модельер оказался после успеха на национальном фестивале «Мельница моды». Задача этой коллекции удивлять, шокировать. Костюмы выполнены из хлопка и плащевки.