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Обрамление замка привносит неожиданный ракурс: Юрий Троян о «Вечерах Большого театра» в Несвиже

24 июня 2017 17:55
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Новости Беларуси. Большой театр уже в восьмой раз превращает резиденцию князей Радзивиллов в культурный центр. Ценители оперы и балета из разных стран приезжают в Несвиж, чтобы увидеть любимые постановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Беликова, СТВ:
Владения Радзивиллов стали живыми декорациями для Большого театра. Поклонники балетного и оперного искусства могут насладиться красивейшими произведениями в исполнении звезд Белорусского театра оперы и Балета.

Обрамление замка привносит неожиданный ракурс: Юрий Троян о «Вечерах Большого театра» в Несвиже-1

Еще в XVIII веке здесь, в Радзивилловском замке, был создан первый в Восточной Европе придворный театр.

Сюда приглашали лучших артистов оперы и балета. Старинные стены и сегодня привлекают ценителей классического музыкального искусства – теперь лучшими постановками белорусского Большого театра.

Обрамление замка привносит неожиданный ракурс: Юрий Троян о «Вечерах Большого театра» в Несвиже-4

Василий Марков и Татьяна Валянская:
Первый раз, и не ожидали, что можно увидеть балет в таком месте. Специально приехали из Петербурга посмотреть, насладиться красотой, отличной погодой.

Первый раз в жизни посмотрим под открытым небом балет.

Этим летом «Вечера Большого театра» открыл балет французского композитора Адольфа Адана «Жизель» – шедевр хореографии и один из самых популярных спектаклей о красивой и трагической любви.

Обрамление замка привносит неожиданный ракурс: Юрий Троян о «Вечерах Большого театра» в Несвиже-7

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Здесь, на этой сцене под открытым небом, на свежем воздухе сегодня мы показываем балет «Жизель». Я очень люблю этот спектакль, он для меня очень интересен, очень важен.

Вообще Жизель – это мечта любой балерины.

Выступать в такой обстановке куда приятнее и в то же время сложнее, чем на родной сцене. Здесь любое па-де-де исполняется с особой отдачей – живописные своды замка задают свое настроение.

Обрамление замка привносит неожиданный ракурс: Юрий Троян о «Вечерах Большого театра» в Несвиже-10

Юрий Троян, народный артист Республики Беларусь, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Все здесь звучит по-своему, звучит по-новому. Вот это обрамление замка привносит неожиданный ракурс. Замок и танец очень хорошо сочетаются.

Особенно когда темнеет, когда зритель занимает свои места, это становится очень красивым, очень интересным.

Трехдневный культурный фестиваль завершится 25 июня гала-концертом «Радзивилловский бал». На сцене во внутреннем дворе замка прозвучат известные мировые хиты оперы, сцены из шедевров мировой хореографии в исполнении звезд и музыкантов оркестра Большого театра Беларуси.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Юрий Троян # Ирина Еромкина # Алеся Беликова # Василий Марков # Татьяна Валянская

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