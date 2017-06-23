Прямой эфир

Несмотря на погоду все состоится: в замке Радзивиллов в Несвиже начались «Вечера Большого театра»

23 июня 2017 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стиле лучших европейских традиций. «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в восьмой раз собирают гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых значительных событий театрального сезона открылось 23 июня уникальным концертом «Белорусский классицизм».

А вечером под открытым небом ценители высокого искусства смогут насладиться шедеврами хореографии. Там Большой театр дает балет «Жизель».

Несмотря на погоду все состоится: в замке Радзивиллов в Несвиже начались «Вечера Большого театра»-1

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Это финальный аккорд очередного театрального сезона. По сути, фестивалем мы завершаем сезон, показываем свои лучшие спектакли. Люди ждут с нетерпением. Несмотря на погоду все состоится, все прекрасно, все здорово.

Традиционный праздник классической музыки и высокого искусства продлится три дня. 24 июня во внутреннем дворике Несвижского замка разгорятся нешуточные сицилийские страсти: зрители увидят оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь».

А завершится фестиваль грандиозным Радзивилловским балом.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Владимир Гридюшко

Другие новости рубрики

Все новости
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
23 июня 2017 08:36

Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» откроются 23 июня в Несвиже
23 июня 2017 07:23

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» откроются 23 июня в Несвиже

Солисты Народного семейного ансамбля народной музыки «Сакавінка» в программе «УТРО» на СТВ
23 июня 2017 06:29

Солисты Народного семейного ансамбля народной музыки «Сакавінка» в программе «УТРО» на СТВ