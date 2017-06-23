Несмотря на погоду все состоится: в замке Радзивиллов в Несвиже начались «Вечера Большого театра»

Новости Беларуси. В стиле лучших европейских традиций. «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в восьмой раз собирают гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из самых значительных событий театрального сезона открылось 23 июня уникальным концертом «Белорусский классицизм».
А вечером под открытым небом ценители высокого искусства смогут насладиться шедеврами хореографии. Там Большой театр дает балет «Жизель».
Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Это финальный аккорд очередного театрального сезона. По сути, фестивалем мы завершаем сезон, показываем свои лучшие спектакли. Люди ждут с нетерпением. Несмотря на погоду все состоится, все прекрасно, все здорово.
Традиционный праздник классической музыки и высокого искусства продлится три дня. 24 июня во внутреннем дворике Несвижского замка разгорятся нешуточные сицилийские страсти: зрители увидят оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь».
А завершится фестиваль грандиозным Радзивилловским балом.