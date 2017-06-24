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24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры

24 июня 2017 13:09
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Новости Беларуси. Недостаток солнца в Минске 24 июняс лихвой компенсирует блеск янтаря. Лучистые камни с балтийского побережья привезли литовские мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры-1

Сегодня в Верхнем городе впервые проходит праздник литовской культуры. Традиционные промыслы, национальная кухня, музыка и песни будут звучать здесь до самого вечера.

Ближе к сумеркам у ратуши развернется проект «Джазовые вечера».

Перед публикой выступят исполнители из Беларуси, США и Туниса.

# Культура # Фестиваль # Фотофакт

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