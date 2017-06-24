24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры

Новости Беларуси. Недостаток солнца в Минске 24 июняс лихвой компенсирует блеск янтаря. Лучистые камни с балтийского побережья привезли литовские мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Верхнем городе впервые проходит праздник литовской культуры. Традиционные промыслы, национальная кухня, музыка и песни будут звучать здесь до самого вечера.

Ближе к сумеркам у ратуши развернется проект «Джазовые вечера».

Перед публикой выступят исполнители из Беларуси, США и Туниса.