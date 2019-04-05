«У Купалы есть стихотворение, где рифмуются вера, химера и сякера». Почему белорусский язык хорош для поэзии?

Новости Беларуси. Загадка ХХ века – тайна трагической смерти Янки Купалы. Отправляемся к гостинице в Москве, где в 1942 году при странных обстоятельствах погибает белорусский песняр.

Максим Замшев:

Белорусский и русский, и немного болгарский языки сейчас являются единственными носителями силлабо-тонической, рифмованной, такой музыкальной поэзии.

Во всём мире в других языках эти возможности считаются исчерпанными, и там поэзия – это нечто другое. А вот такая музыкальность стиха, когда ты можешь даже не всё понимать, на языке, который ты не очень хорошо знаешь, но магия вот этих сочетаний звуков, фонетики, на тебя действует.

Поэтому здесь близость русского и белорусского языка. У Купалы есть стихотворение, где рифмуются вера, химера и сякера. Вера, химера – это несложно, довольно-таки идентично. А сякера – это топор. И здесь, в первую очередь, переводчику приходится как-то выстроить строку, потому что рифма должна быть точной. Это момент, я бы сказал, напряжённого такого колдовства, когда ты сидишь и смотришь на этот текст.