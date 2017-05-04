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Творческий вечер детского писателя Натальи Игнатенко в рамках акции «Читаем вместе с «Белой Русью» прошел в Минске

04 мая 2017 17:31
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Новости Беларуси. Во власти вдохновения. В Доме литератора прошел творческий вечер детского писателя Натальи Игнатенко в рамках акции «Читаем вместе с «Белой Русью». Автор поделилась секретами творчества, а также выступила перед зрителями со своими произведениями и сказками. Примечательно, что каждая из них сопровождается собственными инсталляциями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Творческий вечер детского писателя Натальи Игнатенко в рамках акции «Читаем вместе с «Белой Русью» прошел в Минске-1

Наталья Игнатенко, участник ОО «Союз писателей Беларуси»:
Я хотела бы эмоции подарить всем. И взрослым, и детям. Потому что в последнее время, практика показала, читают мои вещи дети и взрослые, и я очень этому рада, каждому нравится свое. И даже новый проект, который у меня вышел на открытках, где персонажи, вроде бы, казалось бы, для детей, а истории для взрослых, подсказали мне, что пора уже называться семейным писателем.  

Поддержать поэтессу пришли народный артист Беларуси, композитор Эдуард Зарицкий и хор музыкальной школы искусств № 14.

# Культура # Белорусские писатели # Наталья Игнатенко

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