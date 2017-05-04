Судьба и творческое наследие первопечатника: книга «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка» презентована в Минске

Новости Беларуси. Новые страницы из жизни Франциска Скорины. В Национальной библиотеке презентовали книгу к 500-летию белорусского книгопечатания. «Франциск Скорина из славного города Полоцка» – издание уникальное. В него включены неизвестные до сих пор факты. Их собирали на протяжении последнего века. «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка». Именно так называется книга, в которой сразу несколько авторов ярких очерков создают целостный и живой образ национального героя. Материалы, созданные на протяжении целого столетия, рассказывают о судьбе и творческом наследии Франциска Скорины.

Адам Мальдис, автор книги «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка»:

Гэта вельмі важна, што ўслед за нямногімі еўрапейскімі краінамі ён даў беларускаму і ўсяму ўсходнеславянскаму народу слова Бож’е на роднай мове. Авторы уверены: эта книга для широкого круга – интересна и понятна всем. Доступным языком изложены все тексты. Работал над проектом культуролог и киновед, исследователь и популяризатор наследия Франциска Скорины Алесь Суша.