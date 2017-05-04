Судьба и творческое наследие первопечатника: книга «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка» презентована в Минске

Новости Беларуси. Новые страницы из жизни Франциска Скорины. В Национальной библиотеке презентовали книгу к 500-летию белорусского книгопечатания. «Франциск Скорина из славного города Полоцка» – издание уникальное. В него включены неизвестные до сих пор факты. Их собирали на протяжении последнего века.
«Франциск Скорина. Из славного города Полоцка». Именно так называется книга, в которой сразу несколько авторов ярких очерков создают целостный и живой образ национального героя. Материалы, созданные на протяжении целого столетия, рассказывают о судьбе и творческом наследии Франциска Скорины.
Адам Мальдис, автор книги «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка»:
Гэта вельмі важна, што ўслед за нямногімі еўрапейскімі краінамі ён даў беларускаму і ўсяму ўсходнеславянскаму народу слова Бож’е на роднай мове.
Авторы уверены: эта книга для широкого круга – интересна и понятна всем. Доступным языком изложены все тексты. Работал над проектом культуролог и киновед, исследователь и популяризатор наследия Франциска Скорины Алесь Суша.
Алесь Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, культуролог, книговед:
Спрабавалі, шукалі арыгінальныя тэксты, арыгінальнае бачанне вобразаў Скарыны ў беларускай літаратуры, навукова-папулярнай думцы, газетах, часопісах, навуковых акадэмічных працах. І было вельмі цікава, для нас асабіста, пабачыць, што гэтыя працы адлюстроўваюць сам па сабе працэс нацыі творчасці беларусаў. Мы бачым кожны год узрастанне цікавасці да нацыянальных сімвалаў, нацыянальных герояў і да Скарыны ў прыватнасці.
В уникальном издании тексты белорусских писателей, журналистов, ученых, работников музеев и библиотек. Собранные вместе, они, по сути, зеркало исторической персоны первопечатника.
Впервые в издании представлена и самая первая публикация о Франциске Скорине, написанная по-белорусски. Оформлением книги занимался художник Всеволод Свентоховский. К слову, издание уже стало лауреатом Национального конкурса «Искусство книги-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.