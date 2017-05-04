Первый в Беларуси музей мороженого открывается в Минске 4 мая

Новости Беларуси. Мороженое как культурное явление. Первый в Беларуси музей любимого многими лакомства открывается 4 мая в Минске. В течение трех месяцев здесь будут выставляться более полусотни экспонатов, которые расскажут все об истории, вкусах и эпохе мороженого. Каждый предмет был создан художниками и дизайнерами вручную.

Посетители смогут побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже еще в XIX веке, посмотреть на самое большое мороженое в стране, оказаться на фабрике, где делают лакомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.