Творческая встреча с молодым белорусским художником Владимиром Сайко прошла в Минске

Новости Беларуси. Первая четверть творческого пути, переполненная патриотизмом. В Президентской библиотеке Республики Беларусь прошла творческая встреча с молодым белорусским художником Владимиром Сайко. Автор к своему 25-летию презентовал посетителям персональную выставку. В его живописи мотивы родной земли, образы наших соотечественниц, новаторские исторические композиции.

На выставке всего около полусотни картин. Многие работы молодого мастера живописи находятся в частных коллекциях Беларуси, России, Швейцарии, Франции, Эквадора. Увидеть воочию полотна талантливого земляка можно до конца августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Сайко, художник:

Когда я был еще маленьким ребенком, видел прекрасное в каждой травинке, букашке, которая мимо пролетает или проползает. Любя жизнь, осознавая, что ты часть этой жизни, если ты художник, невозможно не отображать ее постоянно.