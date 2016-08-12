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Творческая встреча с молодым белорусским художником Владимиром Сайко прошла в Минске

12 августа 2016 17:27
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Новости Беларуси. Первая четверть творческого пути, переполненная патриотизмом. В Президентской библиотеке Республики Беларусь прошла творческая встреча с молодым белорусским художником Владимиром Сайко. Автор к своему 25-летию презентовал посетителям персональную выставку. В его живописи мотивы родной земли, образы наших соотечественниц, новаторские исторические композиции.

На выставке всего около полусотни картин. Многие работы молодого мастера живописи находятся в частных коллекциях Беларуси, России, Швейцарии, Франции, Эквадора. Увидеть воочию полотна талантливого земляка можно до конца августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Сайко, художник:
Когда я был еще маленьким ребенком, видел прекрасное в каждой травинке, букашке, которая мимо пролетает или проползает. Любя жизнь, осознавая, что ты часть этой жизни, если ты художник, невозможно не отображать ее постоянно.

# Культура # Художники Минска # Владимир Сайко

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