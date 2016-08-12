К 60-летию со дня смерти Якуба Коласа: как прошел последний день классика

Новости Беларуси. День памяти «целой эпохи». 60 лет назад остановилось сердце Якуба Коласа – народного певца, гения мирового масштаба, гордости нации. Константин Мицкевич (именно это настоящее имя мастера) родился в простой семье лесника, в деревне Акинчицы Столбцовского района. Свое первое стихотворение он напишет в 12, а после, уже будучи взрослым, станет одним из основоположников новой белорусской литературы. «Сымон-музыка», «Новая зямля», «На ростанях», «Казкі жыцця». Это лишь малая часть наследия Коласа. Не стала поэта 13 августа 1956 года.

В этом кабинете все как при жизни мастера. Кажется, еще мгновение, и кисть уверенной рукой опустят в чернильницу формы дубовых пенечков (именно вековое было любимым деревом «отдельного вечного» Коласа), а затем аккуратно выведут строки. Здесь все так же лежит рюкзак уже академика Мицкевича, его записные книжки и барометр. Еще сельским парнишкой Кастусь полюбил природу: его волновали вопросы погоды, урожая. Он даже лично проводил эксперименты – результаты аграрных исследований публиковали в «Вестях» белорусской Академии наук.

Ирина Козлович, заместитель директора по науке Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

Не варушыцца стрэлка, не паказвае на тое, што пойдзе дождж, а менавіта дождж Колас чакаў у летнюю спёку. Ён лічыў, што ў свеце няма нічога лепшага, чым трапна напісаны верш і дождж, калі ён пройдзе ў час.

В центре стола – свидетель последних минут жизни народного поэта – недописанный лист товарищу. С переводчиком из Москвы Колас дружил много лет, а 13 августа 1956 года он напишет: «Дорогой Женя...» На этих словах сердце перестало биться.

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:

Ехаў у такім прыпаднятым настроі і сам сабе лавіў, што такі прыўзняты настрой, што вечарам, можа, прыдзецца плакаць.

Младший сын (сегодня в нем легко можно узнать Коласа) как раз возвращался из Москвы. Там только закончилась первая Спартакиада СССР, вез две медали, и очень торопился – это был День рождения его дочери. Марию, к слову, дедушка поздравить успеет – подарит ей коробку конфет. А вот увидеть сыну отца живым будет уже не суждено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михась Константинович , младший сын Якуба Коласа:

На вакзале я ўбачыў з вакна жонку і чамусці медсястру ў белым. Мяне здзівіла і, канешне, занепакоіла. Толькі выйшаў, жонка кінулася ка мне на шэю, сказала, што бацькі ўжо няма дома.

За две недели до они успеют съездить в Болочанку за грибами. О богатом урожае боровиков Колас напишет Лынькову. Ему же расскажет, что уже чувствует себя хуже, болят руки, сердце.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения ОО «Союз писателей Беларуси»:

Першыя вершы Якуба Коласа я пачуў яшчэ не будучы вучнем школы пачатковай. Творы яго напісаны такой сакавітай, такой прыгожай, багатай, народнай мовай.

Сердце гения остановилось ровно в 13 часов 20 минут. Стрелки замерли на всех циферблатах в его доме-музее. Но вместе с тем память о классике, как и сама классика, сквозь время и на все времена.