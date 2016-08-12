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Игра на барабанах, еда и танцы: День корейской культуры пройдет 13 августа в Верхнем городе

12 августа 2016 17:23
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Новости Беларуси. Корея в центре Минска. 13 августа в Верхнем городе минчане смогут окунуться в экзотическую праздничную атмосферу. В 13.00 у Ратуши стартует День корейской культуры. Посетилей ждет музыка, угощения и танцы с ножами, веерами, барабанами, ритуальный буддистский танец.

Кроме того, можно будет научиться играть на одном из традиционных барабанов – чангу. Помимо музыки на фестивале будет представлена корейская еда. Гости праздника также смогут сфотографироваться в национальных костюмах Южной Кореи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кими Ри, председатель Республиканского общественного объединения «Ассоциация белорусских корейцев»:
Будет концерт в два отделения. Первое отделение будет традиционное: корейские танцы, игры на корейских традиционных барабанах. А второе отделение будет современное: K-POP, корейская музыка. Современные, ритмичные движения.

# Культура # Беларусь-Южная Корея # Кими Ри

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