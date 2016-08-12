13 августа – день памяти Якуба Коласа

Новости Беларуси. День памяти «целой эпохи». 60 лет назад не стало народного певца, гения мирового масштаба, гордости нации — Якуба Коласа. Константин Мицкевич (именно это настоящее имя мастера) родился в простой семье лесника. Свое первое стихотворение он напишет в 12, а после, уже будучи взрослым, станет одним из основоположников новой белорусской литературы.

«Сымон-музыка», «Новая зямля», «На ростанях», «Казкі жыцця»... Это лишь малая часть наследия Коласа. Сердце автора остановилось 13 августа 1956 года в 13 часов 20 минут. В это время на кануне скорбной даты в музее поэта в Минске его память почтили минутой молчания. Там же прошла мини-экскурсия, во время которой каждый желающий смог перенестись в последний день жизни народного поэта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Козлович, заместитель директора по науке Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

У цэнтры стала ляжыць недапісаны перакладчыку ліст. Ліст гэты пісаўся 13 жніўня 1956 года, у апошні дзень жыцця Якуба Коласа. Ён, на жаль, застаўся незавершаным. Апошняе слова, што напісала рука паэта, гэта зварот да сябра: «Дорогой Женя». І сэрца коласа перстала біцца. Гадзіннікі мемарыяльныя ў музеі спынены на 13 гадзінах 20 хвілінах – час, калі не стала Коласа.