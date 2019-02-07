Путь богини. Как французская сказочница проводит мастер-классы по раскрытию женственности
Французская рассказчица Анна Лазовски сумела сохранить вкус к волшебству, будучи уже далеко не ребёнком. Дипломированный историк, она долго работала экспертом культурного наследия во Франции и Эфиопии, прежде чем полностью посвятить себя творческой работе. Полагаясь исключительно на зов сердца, Анна исполняет свои спектакли во Франции и по всему миру, а также проводит мастер-классы и стажировки об искусстве сказки и о символике в рассказах. Какой же будет программа визита в Беларусь?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – исследователь, рассказчик – Анна Лазовски.
Мы знаем, что Вы приехали в Беларусь с какими-то планами. Какие мастер-классы Вы хотите преподать белорусам? Кому они адресованы, в первую очередь?
Анна Лазовски, исследователь, рассказчик:
Я очень рада быть в Беларуси, я знаю эту страну из-за сказок. Сегодняшнюю программу, которую я представлю в Беларуси – встреча со студентами Минского государственного лингвистического университета. Мы будем говорить, конечно же, о сказке, а также встреча во французской медиатеке, где на встрече будут присутствовать учащиеся, которые изучают французский язык – это школьники, студенты. Мы будем говорить о символах, о сказках.
Мы знаем, что своим Путём богини вы создали совершенно новую методологию, путём создания сказок, и раскрыли таким образом понятие женственности. Можете нам поведать немного об этом способе, о Пути богини?
Анна Лазовски:
Это некого рода мастер-класс, где встречаются женщины. На каждом мастер-классе мы разбираем какой-то миф, сказку и где мы разбираем понятие женственности. Мы говорим о женщине в разных её эпостасях – это может быть женщина-мать, любящая женщина, молодая девушка и мы говорим о символах, обмениваемся в некотором роде, медитируем. И после всех этих мероприятий женщина начинает намного лучше чувствовать. И можно говорить, что они лучше себя чувствуют и лучше проживают свою женственность.
Вы свои сказки публикуете в журналах по психологии. Есть ли у Вас любимая сказка?
Анна Лазовски:
На самом деле, очень трудно выбрать какую-то одну любимую историю. Дело в том, что я знаю более трёх тысяч историй. Тяжело сказать, что я люблю. Остановлюсь на такой истории из Азии, Японии, Китая. История о женщине, которая настолько любит своего мужа, что она, превращаясь в лебедя, теряет пёрышки, из них делает для своего мужа полотно. И она настолько в своей любви, преданности, щедрости забывает о себе. Эта история, когда я написала в издании «Happiness», я начала получать очень много в ответ писем: «Ой, это моя история. На самом деле то же со мною происходит. И спасибо вам, Анна, что вы напоминаете каждый раз, что в этой большой любви, которая прекрасна, нужно помнить ещё и о себе!»