Путь богини. Как французская сказочница проводит мастер-классы по раскрытию женственности

Французская рассказчица Анна Лазовски сумела сохранить вкус к волшебству, будучи уже далеко не ребёнком. Дипломированный историк, она долго работала экспертом культурного наследия во Франции и Эфиопии, прежде чем полностью посвятить себя творческой работе. Полагаясь исключительно на зов сердца, Анна исполняет свои спектакли во Франции и по всему миру, а также проводит мастер-классы и стажировки об искусстве сказки и о символике в рассказах. Какой же будет программа визита в Беларусь? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – исследователь, рассказчик – Анна Лазовски. Мы знаем, что Вы приехали в Беларусь с какими-то планами. Какие мастер-классы Вы хотите преподать белорусам? Кому они адресованы, в первую очередь? Анна Лазовски, исследователь, рассказчик:

Я очень рада быть в Беларуси, я знаю эту страну из-за сказок. Сегодняшнюю программу, которую я представлю в Беларуси – встреча со студентами Минского государственного лингвистического университета. Мы будем говорить, конечно же, о сказке, а также встреча во французской медиатеке, где на встрече будут присутствовать учащиеся, которые изучают французский язык – это школьники, студенты. Мы будем говорить о символах, о сказках.

Мы знаем, что своим Путём богини вы создали совершенно новую методологию, путём создания сказок, и раскрыли таким образом понятие женственности. Можете нам поведать немного об этом способе, о Пути богини? Анна Лазовски:

Это некого рода мастер-класс, где встречаются женщины. На каждом мастер-классе мы разбираем какой-то миф, сказку и где мы разбираем понятие женственности. Мы говорим о женщине в разных её эпостасях – это может быть женщина-мать, любящая женщина, молодая девушка и мы говорим о символах, обмениваемся в некотором роде, медитируем. И после всех этих мероприятий женщина начинает намного лучше чувствовать. И можно говорить, что они лучше себя чувствуют и лучше проживают свою женственность.