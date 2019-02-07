Издания ко II Европейским играм презентовали на Международной книжной ярмарке в Минске

Новости Беларуси. Книга «Спорт высшей пробы», путеводитель по Минску, тематические календари и карты белорусской столицы. Яркая презентация изданий ко II Европейским играм состоялась на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 февраля здесь официально открыли национальный стенд Беларуси. Почетными гостями стали и наши спортсмены.

Владимир Андриевич, директор издательства:

Мы готовим сейчас к изданию вторую партию. Вторая партия – и книга «Спорт высшей пробы» на белорусском и английском языках, и путеводитель по Минску – она будет переиздана в марте, когда мы будем делать отсчет 150 дней до начала вторых Европейских игр.

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

Есть к чему стремиться – чтобы тебя запомнили, написали о тебе. Это очень приятно. Это будет подстегивать молодое поколение, будет родителей радовать. Какому родителю будет неприятно посмотреть, что про его сына напечатано в книге?