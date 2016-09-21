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Фаниполь порадует жителей концертами и рыцарским турниром в день своего 160-летия

21 сентября 2016 15:42
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Новости Беларуси. Фаниполь на выходных отметит 160-летие. Торжества в городе-спутнике столицы пройдут 24 сентября. В праздничной программе – концерты, детские развлекательные площадки с аттракционами, рыцарский турнир.

Для жителей будут работать торговые площадки, а предприятия города не только сделают собственную презентацию, но и представят на суд зрителей таланты своих сотрудников. Центром праздника станет городской парк, который к юбилею обновили, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Людмила Калинич, председатель Фанипольского горисполкома:
Постарались немного расширить площадку в сквере, облагородить его, сделать более комфортным для детей, молодежи, чтобы они могли и на роликах там покататься, и вообще активно провести время.
Есть у нас предприятия, которые готовы подарить нам детские площадки. В последующем они будут установлены, остальные тоже приведены в порядок. Горожане особенно не избалованы этой программой и очень активно о ней всегда отзываются. Проходят такие мероприятия всегда торжественно и с большим участием населения. 
 

# Культура # Праздничные даты # Людмила Калинич # председатель Фанипольского горисполкома

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