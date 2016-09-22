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V Фестиваль-конкурс песни им. Анны Герман «Эвридика» пройдёт в Беларуси 1-2 октября

22 сентября 2016 07:19
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Этот голос до сих пор вызывает трепет в сердцах поклонников – неповторимая Анна Герман. Интерес к её творчеству переживает второе рождение: снимаются фильмы, издаются книги, а в Беларуси уже в 5-ый раз проводится конкурс-фестиваль имени легендарной певицы.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Марина Товарницкая, организатор фестиваля-конкурса песни Анны Герман «Эвридика», Татьяна Старченко, член жюри фестиваля, солистка Белорусской государственной филармонии, Юлия Скурко, обладательница Гран-при фестиваля-конкурса песни Анны Герман «Эвридика».

# 2016 - Год культуры в Беларуси # Культура # Фестивали и карнавалы # Фотофакт

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