Война через воспоминания ветерана. Постановка режиссёра из Молодечно стала одной из лучших на международном фестивале

На конкурсе коллектив Минского областного драмтеатра представил спектакль «Память, за собой позови». Организаторами фестиваля выступил благотворительный фонд имени Иннокентия Смоктуновского «Золотой пеликан» и Московский совет ветеранов. Тематику определила знаковая дата – 75-летие Великой Победы. В спектакле воспоминания о войне, которые оживают и переносят зрителей в атмосферу того времени. Жюри высоко оценило мастерство Минского областного драмтеатра.

Сергей Корзей, ведущий мастер сцены Минского областного драматического театра:

Появилась такая идея – создать ход сценический. Появляется ветеран Великой Отечественной войны, образ ветерана. И вот через его воспоминания именно 9 мая, то есть в воспоминаниях появляются различные блоки. Это вот, допустим, начало войны, это женщина на фронте, в тылу, война и любовь, на привале. Вот через такие блоки показаны некоторые, не все, конечно, темы Великой Отечественной войны, что происходило, а вот основные такие моменты, которые в четыре года военные происходили на фронте.