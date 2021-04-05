Традиционные образы и современное искусство. Рассказываем, что можно увидеть на фестивале белорусской скульптуры

На днях в большом зале Республиканской картинной галереи «Дворец искусств» состоялось торжественное открытие фестиваля скульптур, на котором представлены работы из разных уголков Беларуси. Проект Союза художников сумел объединить на различных арт-площадках скульпторов со всей страны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Здесь и сейчас мы можем увидеть практически 120 работ 60 скульпторов. Это очень большое количество, это большой отряд скульпторов. Наверное, важно, что на этой площадке мы представляем, объединениям художников из Минска и из регионов. Ведь не так часто они приезжают к нам сейчас, особенно в период пандемии, когда люди больше закрываются в мастерских. Для нас было важно показать, что все-таки искусство живо, несмотря на все то, что происходит вокруг, искусство готово говорить. Скульпторы готовы показывать свои работы. Они создают новые работы, они отливают их в бронзе, используют совершенно новые материалы, необязательно бронзу. Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что здесь есть и силумин, и пластик. В конце концов, здесь есть просто арт-объекты. Потому что сегодня арт-объект тоже стал частью скульптуры.

Особое внимание уделили павильонам, где избранные авторы показали свои проекты – серии скульптур в сочетании с авторской графикой, рельефом – и создали персональное выставочное пространство.

Андрей Воробьев, скульптор:

Я з Магілёва, зразумела, што вучыліся ўсе ў Мінску, але потым так атрымалася, што я вярнуўся ў родны горад. А тут мая персанальная міні-экспазіцыя, 14 прац. Самае лепшае, самае актуальнае, самае дарагое для мяне я сюды прывез, каб паказаць сябе. Самай старой працы з гэтай экспазіцыі больш за 15 год. Самыя маладыя дзве працы адліты ў 2021-м. Я жыву гэтым, толькі гэта ўмею, толькі гэта люблю. Гэта мой расказ пра сябе, пра жыццё, пра каштоўнасць чалавека, пра хуткаплыннасць жыцця і пра каханне.

На выставке представлены самые разные направления: от традиционных портретных образов и композиций до изломов современного искусства, которое требует от зрителей особого внимания, сотрудничества и видения сути авторской концепции.

Наталья Шарангович:

Наша школа, наши творцы не менее глубоки, может, даже более глубоки. Они знают эту землю, они понимают потребности людей. Они знают, что такое история, что такое современность. Они поднимают острые, интересные, социальные, яркие, культурные, философские, исторические темы, которые очень близки современному человеку. Наверное, важность этого фестиваля в том, что мы, с одной стороны, даем возможность скульпторам посмотреть друг на друга. С другой стороны, мы даем возможность сказать, что Беларусь – это все-таки страна искусства, несмотря ни на что. Искусство живет, несмотря ни на что, искусство поднимает новые темы, несмотря ни на что, искусство становится глубже и ярче, интереснее, насыщеннее.