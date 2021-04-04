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«По-моему, это бред». Что думают жители Витебска об артистах, которые отказались выступать на «Славянском базаре»?

04 апреля 2021 17:20
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Новости Беларуси. Весь Витебск каждое лето слышит васильковые позывные и погружается в необыкновенную атмосферу праздничного драйва, сообщили в программе «Неделя».

Евгений Поболовец, СТВ: 
И пока одни активно борются с режимом offline, за счёт буллинга компенсируя несбывшиеся юношеские надежды и комплексуя по поводу своей невостребованности, другие белорусы активны online. Билетов на «Славянский базар» уже почти не осталось, а самое мощное шоу славян с нетерпением ждут не только витебляне.

«По-моему, это бред». Что думают жители Витебска об артистах, которые отказались выступать на «Славянском базаре»?-1

Насчет того, что пишут, чтобы не приезжали – не знаю, по-моему, это бред. Многим людям нравится, поэтому я не возражаю. Пусть слушают исполнителей, приглашенных звезд.

«По-моему, это бред». Что думают жители Витебска об артистах, которые отказались выступать на «Славянском базаре»?-4

Хотят приезжают, хотят не приезжают. Это сугубо личное дело каждого. Я не вижу проблемы.

«По-моему, это бред». Что думают жители Витебска об артистах, которые отказались выступать на «Славянском базаре»?-7

Кому-то хочется подорвать, есть такие у нас. Никто их не будет слушать, потому что это фейки все. Вы сами знаете, что такое звезды со всего мира приехать, посмотреть, что такое в Витебске. Это большое счастье. Президент наш все время помогает, смотрит, приезжает к нам. Радость большая.

«По-моему, это бред». Что думают жители Витебска об артистах, которые отказались выступать на «Славянском базаре»?-10

Атмосфера нравится. Нравится, что в городе сделано, что город красивый. Хоть что-то летом есть куда сходить, хоть что-то посмотреть.

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Виктор Пралич # Фотофакт

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