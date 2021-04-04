«По-моему, это бред». Что думают жители Витебска об артистах, которые отказались выступать на «Славянском базаре»?

Новости Беларуси. Весь Витебск каждое лето слышит васильковые позывные и погружается в необыкновенную атмосферу праздничного драйва, сообщили в программе «Неделя». Евгений Поболовец, СТВ:

И пока одни активно борются с режимом offline, за счёт буллинга компенсируя несбывшиеся юношеские надежды и комплексуя по поводу своей невостребованности, другие белорусы активны online. Билетов на «Славянский базар» уже почти не осталось, а самое мощное шоу славян с нетерпением ждут не только витебляне.

Насчет того, что пишут, чтобы не приезжали – не знаю, по-моему, это бред. Многим людям нравится, поэтому я не возражаю. Пусть слушают исполнителей, приглашенных звезд.

Хотят – приезжают, хотят – не приезжают. Это сугубо личное дело каждого. Я не вижу проблемы.

Кому-то хочется подорвать, есть такие у нас. Никто их не будет слушать, потому что это фейки все. Вы сами знаете, что такое звезды со всего мира – приехать, посмотреть, что такое в Витебске. Это большое счастье. Президент наш все время помогает, смотрит, приезжает к нам. Радость большая.