Прямой эфир

«Тот самый Мюнхгаузен» в Минске. В Театре-студии киноактера пройдёт премьера по мотивам легендарного фильма

26 июля 2022 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минском Театре-студии киноактера 26 июля покажут премьеру – постановку по мотивам легендарного советского телефильма «Тот самый Мюнхгаузен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тот самый Мюнхгаузен» в Минске. В Театре-студии киноактера пройдёт премьера по мотивам легендарного фильма-1

Главный герой – человек с огромной любовью к жизни и большой внутренней свободой. Трагикомедия Григория Горина наполнена шутками и чудачествами, которые точно помогут взглянуть на мир другими глазами. Белорусские режиссер Татьяна Пацай и художник Андрей Меренков придали новую окраску, камерность моментам и уделили большое внимание деталям, психологическим нюансам и переливам настроений.

«Тот самый Мюнхгаузен» в Минске. В Театре-студии киноактера пройдёт премьера по мотивам легендарного фильма-4

Татьяна Пацай, режиссер-постановщик спектакля:
Спектакль должен быть интересен любому поколению, и мы не ставили акцент на кого-то конкретно ориентироваться: на молодых или более возрастных. Сам по себе материал очень современен, как мне кажется. Потому что сейчас настолько мало людей, которые бы могли жить не материальными ценностями, а ценностями духовными, творческими. Поэтому мне кажется, что сейчас этот спектакль должен быть востребован любым зрителем.

«Тот самый Мюнхгаузен» в Минске. В Театре-студии киноактера пройдёт премьера по мотивам легендарного фильма-7

Виртуозная игра в исполнении великолепного актерского состава 26 и 27 июля заполнит сцену театра без остатка. После коллектив уходит на каникулы. Новый сезон откроет «Тот самый Мюнхгаузен», но это только в начале сентября.

# Театр # Культура # Татьяна Пацай # Андрей Меренков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22 и 23 июля фестиваль «Вытоки» принимают Горки. Что подготовили в этом городе?
21 июля 2022 11:16

22 и 23 июля фестиваль «Вытоки» принимают Горки. Что подготовили в этом городе?

День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику?
20 июля 2022 14:02

День белорусской письменности обещает быть ярким. Как Добруш готовится к празднику?

«Навсегда останется в моём сердце». Певец Иван Здонюк о значимости «Славянского базара»
18 июля 2022 14:42

«Навсегда останется в моём сердце». Певец Иван Здонюк о значимости «Славянского базара»