«Тот самый Мюнхгаузен» в Минске. В Театре-студии киноактера пройдёт премьера по мотивам легендарного фильма

Главный герой – человек с огромной любовью к жизни и большой внутренней свободой. Трагикомедия Григория Горина наполнена шутками и чудачествами, которые точно помогут взглянуть на мир другими глазами. Белорусские режиссер Татьяна Пацай и художник Андрей Меренков придали новую окраску, камерность моментам и уделили большое внимание деталям, психологическим нюансам и переливам настроений.

Татьяна Пацай, режиссер-постановщик спектакля:

Спектакль должен быть интересен любому поколению, и мы не ставили акцент на кого-то конкретно ориентироваться: на молодых или более возрастных. Сам по себе материал очень современен, как мне кажется. Потому что сейчас настолько мало людей, которые бы могли жить не материальными ценностями, а ценностями духовными, творческими. Поэтому мне кажется, что сейчас этот спектакль должен быть востребован любым зрителем.