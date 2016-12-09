Торжественные мероприятия по случаю 125-летия Максима Богдановича пройдут в Минске 9 декабря

Новости Беларуси. День рождения белорусского классика. 9 декабря в Минске празднуют 125-летие Максима Богдановича. Чтобы почтить память поэта и публициста, в столице пройдет ряд торжественных мероприятий. С двух часов дня и до половины шестого вечера у памятника белорусскому классику на площади Парижской коммуны состоится литературная акция «Растем вместе с Максимом». Стихи Богдановча будут читать студенты, преподаватели, работники музеев, деятели культуры, руководители и медиаперсоны. В 17.30 здесь же, у памятника, состоится торжественный митинг.

В крипе Храма-памятника Всех Святых пройдет церемония по закладке капсулы с землей с могилы поэта, а в Литературном музее автора откроется новая экспозиция. В пяти залах будут представлены редкие фотографии и личные вещи классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников торжеств по случаю 125-летия со дня рождения Максима Богдановича поздравил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.