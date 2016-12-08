Юрий Стоянов: очень большой кусок жизни я прожил с плохим настроением

Юрий Стоянов, артист театра и кино, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Юрий Николаевич, дайте совет. Вы излучаете и постоянно, в тех шоу, где Вас можно увидеть, оптимизм и желание видеть только лучшее. Я видел, как Вы поддержали одного паренька в проекте, который убежал со сцены. Никто не сказал. «С меня корона не упадёт», – сказал Юрий Стоянов и пошёл его поддерживать за кулисами. Есть какой-то фокус или Вы не знаете, почему другие брюзжат, а вы не начали?

Юрий Стоянов:

Вы знаете, очень большой кусок моей жизни я прожил с плохим настроением. И я очень ценю тот период, когда я обрёл вот это умение удивляться, интересоваться, слушать, слышать.

Когда тебе стало интересно жить.

И я с этим не попрощаюсь, я просто это очень ценю. В себе и в этой жизни. Поскольку она конечна, поскольку никто ещё не рассказал, что там происходит, поскольку другой жизни – я не буддист – поэтому я не предвижу, и реинкарнация не намечается, я очень ценю всё, что происходит здесь, сейчас, сегодня со мной, с моими друзьями и с моей страной.

Юрий Николаевич, большое спасибо за Ваше время, за ваш визит в Минск рады всегда Вас видеть. И здоровья Вам. И вот этого оптимизма, которого бы хотелось у Вас немножко позанимать.

Юрий Стоянов:

Перелить Вам кровь?