Тонкая музыка на полотнах белорусского художника Бялыницкого-Бирули

Белорусский мальчик, мечтавший стать художником, и представить не мог, с какими людьми его сведёт судьба. Московскому училищу живописи знамениты преподаватели - Карузин, Поленов, Петровичев - оказали огромное влияние на творческое направление юного . Так он стал пейзажистом. После знакомства с самим Левитаном, получил приглашение работать с самим маэстро. И совсем скоро Третьяков приобретает для своей галереи одно из полотен молодого художника.

Для Беруницкого-Бирули важно было почувствовать музыку в природе. Такая особенность мировосприятия оказала огромное влияние на все его пейзажи.

Одно из лучших полотен мастера - знаменитый «Зимний сон». Минимум средств выражения. Всего несколько линий в тусклом свете составляют композицию. Очертание храма на фоне неба - едва заметный мазок. Работа получила высокую награду на международной выставке в Барселоне.

Долгий творческий путь художника отображён в тысячах полотен. И все они отличаются особой уникальностью.