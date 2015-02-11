Заслуженные артисты России Александр и Лада Сарнацкие: Минский цирк - один из лучших в мире!

Лада из цирковой династии, но при этом, в цирк вас приняли не родители, а муж. Изначально Вы работали секретарём в Министерстве культуры СССР.

Александр и Лада Сарнацкие, заслуженные артисты России:

Я её не принял. А скорее вернул. Она в цирке родилась, работала. Ушла из него. А я её обратно вернул.

Я родилась в «опилках», как говорят. Мои родители, бабушки, дедушки - все мои родственники работали в цирке. Я всю жизнь мечтала «сбежать» из цирка и заняться чем-нибудь другим. Меня манило в театр, кино, в творческие профессии. Я никуда не поступила. Почему-то я выбрала для себя Министерство культуры. И доработала секретарем-референтом заместителя министра культуры СССР. Потом встретила Александра. Мы полюбили друг друга. Конечно, мы не сразу же стали клоунами.

Лада, Вам было понятно уже в детстве, что Вы станете артисткой. В пять лет Вы выступали на сцене и зарабатывали свои самостоятельные деньги. На что потратили свои первые гонорары?

Александр и Лада Сарнацкие, заслуженные артисты России:

Я не помню, к сожалению своей первой «зарплаты». Но очень помню, что, поскольку у нас была цирковая семья, я очень любила ходить по поездам: заходить в купе в поезде, петь песни. Мне давали конфеты. Конфеты я не любила. Их я приносила родителям. Так я и «колядовала».

Клоуны не имеют права оставить зрителя равнодушным. Кого легче рассмешить: взрослых или детей?

Александр и Лада Сарнацкие, заслуженные артисты России:

Наш репертуар построен так, чтобы каждый зритель и каждый возраст получил своё. Как правило, в цирк приходят трое: папа, мама и ребёнок. Соответственно, должно быть что-то и для мамы, и для ребёнка, и для отца.

Я считаю, что самая основа для любого клоуна - это дети. Потому что есть какие-то фокусы и вещи, которые смешны, но дети чувствуют энергетику человека, артиста… Их сложнее обмануть!

Бывает ли так, что одно и то же представление вызывает разную реакцию?

Александр и Лада Сарнацкие, заслуженные артисты России:

Конечно, люди то всё время разные. Да, бывает, делаем одни и те же номера, но мы до конца не знаем, как отреагируют наши зрители. Но клоун всё равно должен чувствовать. Это, конечно, приходит с опытом.

Дома - вы смешные клоуны, или же эти образы остаются в цирке, а дома вы просто муж и жена?

Александр и Лада Сарнацкие, заслуженные артисты России:

Дома мы муж и жена, но мне кажется, что это всё миф: «На сцене они такие весёлые, а в жизни - серьёзные!» Да ничего мы не серьёзные! Нормальные смешные люди! Я - хохотушка!

Мы с вами встретились на манеже белорусского цирка. Как вам работается у нас?

Александр и Лада Сарнацкие, заслуженные артисты России:

Я выросла в цирке и 23 года работаю в нём. Но столько комплиментов этому цирку и этому государству, людям… Я даже не могу выразить! Вы, наверное, даже сами не понимаете, какая прелесть у вас стоит в центре города.

Мы очень много поездили по миру, и я думаю, что многие в мире и даже в Европе не знают, и даже не догадываются о том, что этот цирк один из лучших в Европе.