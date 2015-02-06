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Борис Лазуко, директор Музея древней белорусской культуры НАН Беларуси на СТВ

06 февраля 2015 09:10
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Самым главным атрибутом встречи сегодняшним ранним утром стали - пояса. Естественно, это не сами пояса, причем это лишь их копии, выполненные фотоспособом - фотопечатью. Сейчас те пояса, которые выпускает Слуцкая фабрика поясов, - где-то копируются, повторяются… Они повторяют узоры текстиля, узоров поясов, которые в свое время имели огромную популярность и были очень модными во второй половине 18-го, начале 19-го века. Об этом и многом другом рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Борис Лазуко, директор Музея древней белорусской культуры НАН Беларуси.

# Культура # Фотофакт # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Борис Лазуко # Этнокультура Беларуси

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