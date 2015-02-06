В Полоцке поврежден фундамент Борисоглебского Бельчицкого мужского монастыря XII века

Новости Беларуси. В Полоцке поврежден фундамент Борисоглебского мужского монастыря 12 века. Это произошло во время работ по проведению газопровода в одном из районов города. Территория бывшего монастыря — одна из трех в древнем городе, которая имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. А это значит, что любые земляные работы необходимо согласовывать с Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником. Но несколько лет назад, когда создавали проект, о краеведах, видимо, забыли. И вскрылся этот факт только сейчас.

Таким образом был построен древнейший храм в Беларуси — Софийский собор. Правда, эти кирпичики не оттуда. Их археолог собрал в другой части города, где раньше находился Бельчицкий Борисоглебский монастырь. Датируется комплекс уже несуществующих сооружений 12 веком.

Анастасия Бут, СТВ:

В 20 веке территорию монастыря, увы, ценностью не считали. Здесь с легкостью срезали культурный слой. А за моей спиной, где находился один из храмов, построили хрущевку.

И только земля под этими домами бережно хранит многовековые фундаменты древнего монастыря. Историки об этом, естественно, знают. В 80-х годах прошлого столетия территорию признали охраняемым государством объектом. В суверенной Беларуси месту придали статус историко-культурной ценности. Теперь об этом знают и те, кто далек от истории.

Константин Богушевич, прораб:

Вследствие раскопок я обнаружил непонятный кирпич. Сначала подумал, что это насыпной грунт, мусор. После чего заметил кирпичик маленький такой, сантиметра 3 в высоту. Похожий у нас видно за штукатуркой Софийского собора. И я решил позвонить компетентному человеку, после чего все работы решили остановить.

Фундамент монастыря, датируемый 12 веком, случайно обнаружили рабочие строительной организации, которая занимается прокладкой газопровода. В проекте, который они строго соблюдали, ничего подобного указано не было. Потому и работали строительным ковшом, а не археологическими лопатками.

Александр Соловьев, старший научный сотрудник Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Изначально поверхность стены, вот она – лицевая. Вот этот уровень и где камни уступают. То есть вот это все, где рыли траншею, срезано. И вот здесь эти ряды камней, в принципе, по замыслу архитекторов тогдашних, должны были выступать.

Как получилось, что при проектировании газопровода специалисты не учли историческую ценность, находящуюся под землей? Вероятнее всего, в этом деле сыграл свою роль пресловутый человеческий фактор.

Татьяна Орлова, заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

При согласовании работ на предпроектной стадии музей-заповедник выдает определенные условия, на которых выполняется разработка проектной документации. Поскольку мы не участвовали в составе комиссии, естественно, мы не знали о том, что такие работы планируются и, естественно, такого условия не было.

Сейчас все работы на объекте приостановлены. Что делать с поврежденным фундаментом – пока неизвестно. Плинфа, собранная археологом, попадет в музейные фонды. А вот проект прокладки газопровода, скорее всего, придется корректировать. Пути выхода из сложившейся ситуации сейчас активно ищет местная власть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.