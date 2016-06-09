Томас Андерс и Майкл Болтон выступят «Славянском базаре в Витебске»: кто еще споет на фестивале?

Новости Беларуси. Яркое шоу, театральные встречи и, конечно, звезды мировой величины. Юбилейный, 25-ый «Славянский базар в Витебске» уже вовсю готовится к приему гостей. Всего на сцене Летнего амфитеатра пройдет почти два десятка концертов. Причем, билеты на многие из них уже не достать. В топе популярности, помимо традиционных гала-концертов открытия и закрытия, оказалась и новинка этого года - концерт «25 мгновений лета», который соберет участников за всю историю фестиваля. Чем еще будет удивлять праздничный Витебск в этом году?

Праздничный Витебск еще недавно был для него приятным открытием. На Славянском базаре известный певец и композитор, дипломат Полад Бюль-Бюль-Оглы впервые побывал в 2015. И сразу вошел в историю конкурса. Народный артист Азербайджана получил специальную награду Президента — «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Его имя — на витебской аллее звезд.

Полад Бюль-Бюль-Оглы, народный артист Азербайджана:

Я сильно удивился. Очень много народа стоит. Была подготовлена программа, местная группа сделала попурри из моих песен. И под этим дождем они пели, я не выдержал, вышел на сцену и начал им подпевать.

В этом году аллея звезд станет площадью. Так она сможет уместить больше именных наград. К слову, получить свою звезду в Витебске мечтают многие известные артисты.

Филипп Киркоров, народный артист России:

Желаю Славянскому базару, чтобы он прошел на Ура. Чтобы заложили очередную звезду.

Звездный состав в этом, юбилейном для «славянки» году, поразит своим размахом. На сцене летнего амфитеатра выступят такие известные артисты, как Томас Андерс и Майкл Болтон. Заглянут на фестиваль и Сергей Лазарев, Алла Пугачева, Лариса Долина, Егор Крид. На самые горячие концерты билеты уже не достать.

Наталья Фадеева, кассир концертных касс международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

«Золотой хит» разробрали моментом все. И «Европа плюс» - молодежь очень стремится. В прошлом году им очень понравилось.

Славянский базар в этом году обзаведется и своей книгой рекордов. Первой записью в ней и очередной, но уже в Книге рекордов Гинесса, может стать стихомарафон в рамках Фэста уличного искусства. На протяжении целого дня жители и гости города будут непрерывно читать стихи о Витебске. Уже подано около 400 заявок. Ближе к форуму число желающих, предполагается, заметно возрастет.

Маина Боборико, поэт:

Я слышу голос скрипки на Витебском арбате,

фантазии Шагала здесь вовсе не при чем.

В этом году фестиваль объединит 44 страны. Билеты на концерты купили меломаны из Китая, Кипра и даже Мексики. Всего праздничный Витебск примет более 5 тысяч гостей.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Билеты на проекты «Славянского базара» приобретаются в разных странах мира без ограничений. Видно, что за фестивалем следят. Приедут из Мексики, из Китая, из Японии, из ЮАР.

Так Витебск становится большой интернациональной площадкой. Фестиваль не зря называют местом встречи. Многие знакомства, завязавшиеся в этом городе, перерастают в настоящую дружбу.

Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь:

На Славянском базаре познакомился с Сосо Павлиашвили. Предвкушаю эту работу, потому что нам оказана великая честь. У нас есть возможность аккомпанировать звездам, артистам ведущим в открытии фестиваля.

Славянский базар в Витебске — музыкальный бренд нашей страны. Фестиваль искусств оценивают и на самом высоком уровне. Накануне на Форуме регионов Беларуси и России президенты двух стран говорили о силе культурной интеграции.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Действительно производит очень хорошее впечатление. Вам удалось, Александр Григорьевич, раскрутить его. Он стал такой интересной, яркой площадкой. Вы знаете, что центральные каналы российского телевидения его всегда транслируют.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наиболее тесные плодотворные связи у нас с русской культурой. Вы знаете, нашей культурой. Подтверждением этому служат такие масштабные, как сказал Владимир Владимирович, мероприятия «Славянский базар» и не только.

Первые аккорды фестиваля искусств зазвучат 14 июля. Церемония открытия обещает поразить своим масштабом и ярким шоу. За 4 дня гостям предложат посетить более 100 праздничных мероприятий. Новинкой этого года станет концерт «25 мгновений лета», который соберет участников всех 25 славянок Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.