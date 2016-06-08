Беларусь глазами детей: в Новополоцке на пленэр собрались художники из 15 городов-побратимов

Новости Беларуси. Беларусь – глазами детей. В Новополоцке собрались более полусотни художников из 15 городов-побратимов одного из самых молодых городов нашей республики. Это ребята из Латвии, Литвы, Сербии, России и, конечно, Беларуси.

На протяжении трех дней юные повелители кисти превращают чистые листы в художественные произведения. В красках они передают свое впечатление от увиденного: знаменитых памятников архитектуры и белорусской природы. По-своему рисуют даже чувство единения народов в искусстве, которое не имеет границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета Перинская, участник VIII открытого межрегионального пленэра юных художников «Палитра Придвинья» (Россия):

В Беларуси я первый раз, и больше всего мне здесь понравилась архитектура. У нас в городе такой архитектуры нет. Даже обычные пятиэтажные дома, которые у нас серые, здесь цветные и яркие.

Габриелла Баркуте, участник VIII открытого межрегионального пленэра юных художников «Палитра Придвинья» (Литва):

У меня самые наилучшие впечатления о Беларуси. Все очень дружелюбны к нам. Мне так здесь нравится. И эта природа вдохновляет.

Оксана Тарасикова, директор детской художественной школы имени И. Ф. Хруцкого (Новополоцк):

Для художников это очень ценный конкурс, потому что мы рисуем на природе, идет единение с природой.