«Славянский базар-2016»: концерт «25 мгновений лета» соберёт участников за всю историю фестиваля

Новости Беларуси. Телемост Минск-Москва состоялся сегодня в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью видеосвязи режиссеры и организаторы «Славянского базара в Витебске» смогли пообщаться со своими коллегами из Златоглавой.

В этом году Международный фестиваль искусств пройдет с 14-го по 18-е июля. На сцене Летнего амфитеатра ожидается 18 концертов. Причем, билеты на многие из них уже не достать.

В топе, помимо традиционных гала-концертов открытия и закрытия, оказалась и новинка этого года -- концерт «25 мгновений лета», который соберет участников за всю историю фестиваля.

Всего для гостей праздничный Витебск подготовил более 100 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Билеты на проекты «Славянского базара» приобретают в разных странах мира, без ограничений и видно, что за фестивалем следят - из Мексики, из Китая, из Японии, из ЮАР, из Кипра. На самом деле, география приобретения билетов очень широка.