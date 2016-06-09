Прямой эфир

«Славянский базар-2016»: концерт «25 мгновений лета» соберёт участников за всю историю фестиваля

09 июня 2016 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Телемост Минск-Москва состоялся сегодня в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

С помощью видеосвязи режиссеры и организаторы «Славянского базара в Витебске» смогли пообщаться со своими коллегами из Златоглавой.

В этом году Международный фестиваль искусств пройдет с 14-го по 18-е июля. На сцене Летнего амфитеатра ожидается 18 концертов. Причем, билеты на многие из них уже не достать.

В топе, помимо традиционных гала-концертов открытия и закрытия, оказалась и новинка этого года -- концерт «25 мгновений лета», который соберет участников за всю историю фестиваля.

Всего для гостей праздничный Витебск подготовил более 100 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Билеты на проекты «Славянского базара» приобретают в разных странах мира, без ограничений и видно, что за фестивалем следят - из Мексики, из Китая, из Японии, из ЮАР, из Кипра. На самом деле, география приобретения билетов очень широка.

# Культура # Александр Сидоренко # Славянский базар в Витебске-2016

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра РБ отметил свой День рождения в студии программы «УТРО» на СТВ
09 июня 2016 08:08

Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра РБ отметил свой День рождения в студии программы «УТРО» на СТВ

Беларусь глазами детей: в Новополоцке на пленэр собрались художники из 15 городов-побратимов
08 июня 2016 16:38

Беларусь глазами детей: в Новополоцке на пленэр собрались художники из 15 городов-побратимов

Фестиваль «Славянский венок» соберет 8 июня в Берёзе деятелей искусств из пяти стран
08 июня 2016 06:29

Фестиваль «Славянский венок» соберет 8 июня в Берёзе деятелей искусств из пяти стран