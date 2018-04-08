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«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины

08 апреля 2018 18:27
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Есть три эпохи воспоминаний.

Первая, и самая тёплая – детство.

Улица Белорусская, 37.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-1

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-3

В прошлом по этому адресу был двухэтажный барак, где жили семьи железнодорожников.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-6

На карте современного Минска его давно уже нет.

Но каким он был, может рассказать работа художника Василия Сумарева.

Его картина «Мой дом» – окно в то время, когда деревья казались большими.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-9

Сегодня это – одна из самых известных работ Национального художественного музея Беларуси.

Она давно – в постоянной экспозиции.

А создавалась в начале 70-ых.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-12

Впрочем, тогда старшие коллеги к творческим экспериментам выпускника театрально-художественного института отнеслись неоднозначно, звучали и критические замечания.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-15

Василий Сумарев, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Отдельные художники посмеялись: «Ты что это, Вася, принёс какой-то детский рисунок?» Я пояснил, что хочу написать свой дом, в котором я родился.

И написать языком ребёнка.

Потому что воспоминания детства только связаны с детством, и язык должен быть другой.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-18

Художник намеренно облагородил цвет фасада, сделал его более торжественным. Пожертвовал исторической правдой ради образности.

Форму дома подкорректировал в угоду композиции.

В реальности она была прямоугольной, а на картине – квадрат. Деревянная рама, обрамляющая полотно, – отдельная история. Она напоминает замысловатые наличники на окнах деревенских домов.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-21

Василий Сумарев:
Дом был крашен. Вначале он был из брёвен. Где-то в 50-ых годах сделали довольно солидный, капитальный внешний ремонт. Почему?

Потому что железная дорога напротив.

Проезжают все поезда – Москва, Берлин, вся Европа. Его обили вагонкой и выкрасили краской, какая была.  А была краска половая. Но красная. Я же выбрал красный цвет – самый яркий. Первыми зрителями были отец и мать. Они пришли ко мне в студию. Отец увидел и говорит: «Как пасхальное яйцо!»

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-24

Картина Василия Сумарева воссоздает атмосферу послевоенного Минска.  Художник шутит: «Пахло квашеной капустой и… бедностью».

Тогда просто принять ванну казалось роскошью.

Дом был без удобств. Но это – проза жизни. А есть и поэзия.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-27

Василий Сумарев:
У моего друга Кима – открытые двери, там всё нараспашку.

И они такие были весёлые, хлебосольные.

Тогда у многих были и двери нараспашку, и окна нараспашку, и душа нараспашку.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-30

Родители работали на железной дороге. Мама – проводницей, отец занимался ремонтом вагонов. Родные люди и соседи по дому стали прототипами героев картины.

Себя изобразил трижды.

Вот он подтягивается на турнике.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-33

А вот – залез на яблоню. Или ещё выше – на крышу дома.

Занят делом – пишет этюд.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-36

Василий Сумарев:
Мать… Какое образование? Ликбез. 4 класса.

Могла с трудом расписаться, что-то написать.

У меня где-то есть записки, и я с таким удовольствием смотрю и вспоминаю, как она меня учила писать первые буквы. И как она учила меня рисовать яблоню с зелёными листочками и с красными яблоками. Это так запомнилось.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-39

Детство Василия Сумарева пришлось на 40-ые годы.

Счастье, что отец вернулся с фронта.

Он был награждён орденами и медалями. Одно из первых воспоминаний – опасные игры детей войны, которые едва не закончились трагедией.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-42

Василий Сумарев:
Водокачка была окружена колючей проволокой. И возле колючей проволоки лежали противопехотные мины.

И я великолепно помню эти деревянные ящички ядовито-зелёного цвета.

Как ни странно, в 4-5 лет я помню этот контраст цветовой. И старшие ребята из нашего дома говорят: «Вася, возьми кирпич и брось в тот ящик». Что мне, пацану? Я взял и бросил на этот ящик. А какое там расстояние? Метр! И помню этот взрыв, сполох этой мины. И я остался жив. Я не представляю, почему. Наверное, Бог меня берёг для того, чтобы я прошёл какую-то жизнь и учил детей.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-45

Много лет Василий Сумарев вёл детскую народную изостудию в Доме культуры текстильщиков. «Сегодня все дети со смартфонами. Покажи им рогатку, и не поймут, что это такое», – шутит Василий Федорович.

И достаёт опасную игрушку из кармана.

Захватил этот раритет, чтобы рассказать о детстве.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-48

Василий Сумарев:
Камушек берёшь, натягиваешь и ба-бах.

В семейном архиве сохранился этюд тех лет, когда Василий Сумарев был студентом художественного училища. Это – память о том, какой была улица Белорусская в начале 50-ых годов прошлого века.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-51

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-53

Василий Сумарев:
Я помню, пацаном прошёл: кирзовые сапоги, ватовка, кепочка. И я писал этот этюд. Там курочки ходили, груша была. У каждого тут были небольшие огороды, плодовые деревья. И я очень помню это место. Ностальгия.

Дом у железной дороги снесли в начале 80-ых.

С тех пор улица Белорусская изменилась до неузнаваемости.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-56

Вокруг – высотки: жилые дома и студенческие общежития.  

Василий Сумарев:
Мой дом стоял вот здесь. Вот этот тополь. Огромный теперь, тогда был небольшой, ниже на метров 6. Там дом стоял, там барак стоял.

Водокачка – она ещё до революции была.

«Тогда у многих были и двери нараспашку, и душа нараспашку»: Сумарев показал, где в Минске был дом с его знаменитой картины-59

И хотя дома №37 на улице Белорусской давно нет, он будет всегда.

Сила искусства.

# Культура # Художники Минска # Василий Сумарев

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