Тина Кароль: «Оставить сцену не смогу, это была просьба мужа»

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вот, если человек сложился как артист, или родился как артист, или артистка – у неё всё остальное пусть и будет удачно в жизни, но вся её жизнь будет, всё равно, не иметь смысла, если не будет артистической истории, если в её жизни не будет творчества. И это не сломить до конца. Вы думали о том, что Вас может что-то остановить и Вы перестанете заниматься творчеством?

Тина Кароль:

По сути, это – моё ремесло.

Это – мой хлеб и моя отдушина. Это – моё счастье и мой мотиватор.

В принципе, ничего такого не должно сложиться. Дай Бог, всё будет хорошо. Есть, возможно, печальные какие-то вещи, но я надеюсь, что они, ни в коем случае, не произойдут.

То есть, я понимаю, что глупый будет вопрос: что какая-нибудь большая, сильная любовь, пришедшая в Вашу жизнь, вряд ли Вас заставит оставить сцену?

Тина Кароль:

Во-первых, ей надо сначала прийти. Начнём с этого.

А там посмотрим?