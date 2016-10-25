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Тина Кароль: «Оставить сцену не смогу, это была просьба мужа»

25 октября 2016 20:06
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Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вот, если человек сложился как артист, или родился как артист, или артистка – у неё всё остальное пусть и будет удачно в жизни, но вся её жизнь будет, всё равно, не иметь смысла, если не будет артистической истории, если в её жизни не будет творчества. И это не сломить до конца. Вы думали о том, что Вас может что-то остановить и Вы перестанете заниматься творчеством?

Тина Кароль:
По сути, это – моё ремесло.

Это – мой хлеб и моя отдушина. Это – моё счастье и мой мотиватор.

В принципе, ничего такого не должно сложиться. Дай Бог, всё будет хорошо. Есть, возможно, печальные какие-то вещи, но я надеюсь, что они, ни в коем случае, не произойдут.

То есть, я понимаю, что глупый будет вопрос: что какая-нибудь большая, сильная любовь, пришедшая в Вашу жизнь, вряд ли Вас заставит оставить сцену?

Тина Кароль:
Во-первых, ей надо сначала прийти. Начнём с этого.

А там посмотрим?

Тина Кароль: «Оставить сцену не смогу, это была просьба мужа» -1


Тина Кароль:
А оставить сцену я, в принципе, не смогу. Это должно быть только какое-то затворничество, в контексте каких-то, не дай Бог, печальных событий.

В данном случае, в таком, как сложился в моей жизни – что не стало Жени, мужа моего.

Мы, как ни странно, много и долго, и неоднократно обсуждали эту ситуацию. Потому что он понимал исход.

Он несколько лет боролся с раком, насколько я знаю.

Тина Кароль:
Да. И для человека, который осознаёт, что он увядает и дело всей его жизни остаётся незаконченным – а его невозможно закончить, да, по сути – многому научил, многое рассказал и много попросил.

И многое, как бы, заповедал мне: чтобы я обязательно поступила только так и не иначе.

И вот в контексте сцены – это была его просьба.

Никогда не оставлять?

Тина Кароль:

Потому что я, как бы, всё отправлю к чертям собачьим.

То, что он сделал, создал, творил. И то, ради чего сегодня, собственно, то, где он потерял своё здоровье. И в моём сознании мне было сложно это – слушать эти беседы, воспринимать их и, в принципе, это я не слушала. Но потом я всё, все разговоры вспомнила.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Тина Кароль

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