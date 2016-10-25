Как Тина Кароль выбирает, на каком языке петь?

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, в Беларуси артисты отчасти в схожей ситуации, как и в Украине, поскольку существуют два языка: свой белорусский, национальный и русский, который является частью большого рынка русскоязычного шоу-бизнеса. С одной стороны, исполняя песни на своём языке национальном, ты позиционируешь себя, как национальный артист и имеешь свои преференции, плюсы перед аудиторией. С другой стороны, эта аудитория уже.

И такого вопроса не стоит перед теми артистами, которые родились, скажем, где-нибудь в Рязани.

Как Вы выбираете, когда, в каком объёме, какие композиции делать на украинском языке, какие на русском?

Тина Кароль:

Во главе всего должна быть музыка. Не выбор языка, территории.

И объём за год заработанных денег. Если песня – хит, она – хит на любом языке абсолютно. Кроме того, есть песни, которые звучат исключительно на английском. Вот, как крути-не крути, а вот ни на русском, ни на украинском, ни на белорусском. Вот не зазвучит эта песня. Соответственно, у меня масса примеров таких студийных работ, в которых только так она искренна и проницательна, только так она бьёт в точку, и я вижу, что есть эмоции у слушателя. Значит, она будет звучать именно так.

Никогда не задумывалась, на каком языке.

Более того, недавно я стала писать песни на английском языке и понимаю, что то, что мне нравится, не будет так звучать на украинском, на русском. И я, пожалуй, их оставлю только на английском.