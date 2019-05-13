Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

Новости Беларуси. Велосипедный сезон в Заславле открыли настоящим праздником! Третий год здесь проходит велокарнавал «Viva Rovar», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот раз он собрал более 500 участников. Кстати, самому младшему из них 1,5 года, а самому старшему – 68 лет.

Велосипедисты проехали по городским улицам, преодолев маршрут в 9 километров. Фишкой фестиваля стали яркие костюмы участников.





Светлана Карташова, председатель Заславского горисполкома:

Велопробегом мы показываем, насколько важен велосипед в нашей жизни. Мы совершаем проезд, тем самым учим детей, как правильно ехать, как перестраиваться в большой группе.

Атмосфера шикарная, настроение замечательное, погода способствует.

Всегда подбадривала папу, говорила: «Быстрее, быстрее! Мы победим». Почти так и вышло.

Тигры вообще классные, они сильные, мужественные, мы олицетворяем эту силу, мощь, дружбу, единство.

Главное не первым приехать, а поучаствовать, чтобы было весело.



На финишной прямой велосипедистов встречали с оркестром. Здесь прозвучал финальный аккорд смотра-конкурса коллективов «Спадчына», который длился целый месяц и успел собрать 13 оркестров со всей Беларуси.