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Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

13 мая 2019 18:58
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Новости Беларуси. Велосипедный сезон в Заславле открыли настоящим праздником! Третий год здесь проходит велокарнавал «Viva Rovar», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-1

В этот раз он собрал более 500 участников. Кстати, самому младшему из них 1,5 года, а самому старшему –  68 лет.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-4

Велосипедисты проехали по городским улицам, преодолев маршрут в 9 километров. Фишкой фестиваля стали яркие костюмы участников.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-6



Светлана Карташова, председатель Заславского горисполкома:
Велопробегом мы показываем, насколько важен велосипед в нашей жизни. Мы совершаем проезд, тем самым учим детей, как правильно ехать, как перестраиваться в большой группе.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-8

Атмосфера шикарная, настроение замечательное, погода способствует.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-11

Всегда подбадривала папу, говорила: «Быстрее, быстрее! Мы победим». Почти так и вышло.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-14

Тигры вообще классные, они сильные, мужественные, мы олицетворяем эту силу, мощь, дружбу, единство.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-17

Главное не первым приехать, а поучаствовать, чтобы было весело.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-20


На финишной прямой велосипедистов встречали с оркестром. Здесь прозвучал финальный аккорд смотра-конкурса коллективов «Спадчына», который длился целый месяц и успел собрать 13 оркестров со всей Беларуси.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле-22

Отметили на велокарнавале и оригинальность участников. Самых ярких наградили призами за лучшие костюмы, выбрали также и самые спортивные семьи.

# Велосипед # Культура # Светлана Карташова # Фотофакт

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