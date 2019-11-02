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«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

02 ноября 2019 22:40
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В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Валерий Дайнеко вспомнил свое первое выступления в ансамбле «Песняры».

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»-1

В самый пик популярности в 1977 в коллектив «Песняров» пришел Валерий Дайнеко и с первых нот влился в золотой состав группы.

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»-4

Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:
Первая песня, которую мне было поручено исполнить («Беловежская пуща»  прим. ред.). Я вспоминаю этот зал огромный, шквал аплодисментов, после чего я такой ошарашенный иду в гримерку. Зашел Володя Мулявин и сказал: «Ну, что – успех! Поздравляю. Теперь твой голос уже принадлежит не только тебе, но всему народу».

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В народной любви «Песняры» буквально купались.

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»-7

Валерий Дайнеко:
После концертов стояли толпы народа, там иногда даже и машины переворачивали.

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Подробности – в видеоматериале

# Белорусская музыка # Культура # Валерий Дайнеко # Фотофакт

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