«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:

Первая песня, которую мне было поручено исполнить («Беловежская пуща» – прим. ред.). Я вспоминаю этот зал огромный, шквал аплодисментов, после чего я такой ошарашенный иду в гримерку. Зашел Володя Мулявин и сказал: «Ну, что – успех! Поздравляю. Теперь твой голос уже принадлежит не только тебе, но всему народу».

Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»

В народной любви «Песняры» буквально купались.