Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении

Новости Беларуси. Ну а исторический центр Минска 25 августа превратился в уютный армянский дворик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Золотой абрикос» – так называется праздник, посвященный культуре Армении, проходит в лучших традициях гостеприимства и открытости этого народа. Для гостей работает щедрый стол с армянскими угощениями, фотозоны, стилизованные под достопримечательности Армении, проходят тематические мастер-классы. Атмосферу праздника создают национальные артисты и известные музыканты, которые специально прилетели в Минск из Еревана.

Георгий Егиазарян, председатель армянского культурно-просветительского общества:

Сегодня будет мастер-класс по футболу, по шахматам. Детская площадка с тыльной стороны находится. Посмотрите новые макеты памятников Армении, которые здесь представлены. Вы можете сфотографировать.