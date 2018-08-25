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Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении

25 августа 2018 13:35
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Новости Беларуси. Ну а исторический центр Минска 25 августа превратился в уютный армянский дворик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -1

«Золотой абрикос» – так называется праздник, посвященный культуре Армении, проходит в лучших традициях гостеприимства и открытости этого народа. Для гостей работает щедрый стол с армянскими угощениями, фотозоны, стилизованные под достопримечательности Армении, проходят тематические мастер-классы. Атмосферу праздника создают национальные артисты и известные музыканты, которые специально прилетели в Минск из Еревана.

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -4

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -6

Георгий Егиазарян, председатель армянского культурно-просветительского общества:
Сегодня будет мастер-класс по футболу, по шахматам. Детская площадка с тыльной стороны находится. Посмотрите новые макеты памятников Армении, которые здесь представлены. Вы можете сфотографировать.

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -9

День армянской культуры в Беларуси проходит уже в третий раз. Нынешний «Золотой абрикос» приурочен к юбилею Еревана. Столица Армении отмечает две тысячи 800-летие. Продлится праздник до позднего вечера.

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -12

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -14

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -16

Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении -18

# Беларусь-Армения # Культура # Фотофакт

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