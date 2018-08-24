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Юбилей Еревана в центре Минска и праздник в Ботаническом саду: как провести время на выходные

24 августа 2018 20:07
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Новости Беларуси. В выходные 25-26 августа минчан и гостей столицы ждут сразу несколько ярких мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юбилей Еревана в центре Минска и праздник в Ботаническом саду: как провести время на выходные-1

В Верхнем городе отметят юбилей Еревана – столице Армении в 2018 году исполняется 2800 лет. Гостей ждет концертная программа, мастер-классы по национальным танцам, а на арт-террасе для детей откроется армянская школа. Ожидается участие мэра Минска. Вечером Президентский оркестр еще раз в этом сезоне исполнит рок-хиты прошлого столетия.

Юбилей Еревана в центре Минска и праздник в Ботаническом саду: как провести время на выходные-4

Праздничная атмосфера будет царить и в Ботаническом саду. Здесь устроят праздник ко Дню знаний. Все желающие смогут поддержать необычный проект. В специальной зоне будут собирать крышки от пластиковых бутылок. За 10 штук участник получает беспроигрышный лотерейный билет. Все вырученные от проекта средства передадут нуждающимся.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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