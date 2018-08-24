Юбилей Еревана в центре Минска и праздник в Ботаническом саду: как провести время на выходные

Новости Беларуси. В выходные 25-26 августа минчан и гостей столицы ждут сразу несколько ярких мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Верхнем городе отметят юбилей Еревана – столице Армении в 2018 году исполняется 2800 лет. Гостей ждет концертная программа, мастер-классы по национальным танцам, а на арт-террасе для детей откроется армянская школа. Ожидается участие мэра Минска. Вечером Президентский оркестр еще раз в этом сезоне исполнит рок-хиты прошлого столетия.