Тележурналист Егор Хрусталев, продюсер Владимир Максимков и певица Лариса Грибалёва предстали в новом амплуа

Вы решили отличиться и переместиться с телеэкранов на театральную сцену. Почему вы решили начать театральную деятельность?

Егор Хрусталев, тележурналист:

Спонтанная была история! Мы вместе сходили на спектакль и решили: почему бы нам не попробовать и отнестись к этому как к «капустнику». Мы попали в ту атмосферу, когда мы в самой злостной ситуации, конфликте, мы не раздражаем друг друга. Мы увидели друг друга с совершенно с других сторон! И это такой кайф!

Владимир Максимков, телережиссер, продюсер:

Егор прав, потому что за два месяца, пока мы репетировали, мы встречались больше, чем за последние 10 лет! Мы решили, что можем сыграть спектакль, потому что, во-первых, нужно открывать в себе что-то новое, во-вторых - позволит прикоснуться к искусству. Это большой опыт, поскольку телевидение и театр - это абсолютно разные вещи! Но на сегодняшний день мы поняли, что актёрами мы быть не хотим! Это физический и эмоциональный труд.

Почему «Подкаблучники»? Почему из всего богатого репертуара выбор пал именно на эту пьесу?

Владимир Максимков, телережиссер, продюсер:

Пьеса в оригинале называется по-другому: «Это была не пятая, а девятая последняя любовь » («Любовь до гроба»). Но поскольку у нас это, скорее, как вольное хулиганство на тему пьесы, то мы ее переименовали, и она будет несколько отличаться от оригинала.

Кто руководил процессом?

Владимир Максимков, телережиссер, продюсер:

За помощью мы обратились в Современный художественный театр. Это все-таки организационно: сцена, декорации, свет… Нам порекомендовали модного московского театрального режиссера, для которого это не первая работа. Но именно она оказалась очень интересна для него.