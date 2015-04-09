«Мисс «Динамо-Минск»: как кексы помогли победить и что досталось обладательнице первого места

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Этот постулат известен каждой женщине, но не каждая им пользуется. Из 10 финалисток конкурса «Мисс «Динамо-Минск» только одна (№ 4) демонстрировала талант в кулинарии.

Если бы остальные конкурсантки знали, что именно кексы повлияют на корону победительницы, то кулинарных изысков было бы гораздо больше.

Мамы плохого не посоветуют. К слову, Катерине завидовали и сами хоккеисты – девушка собрала такую армию болельщиков.

Атмосфера на конкурсе царила поистине праздничная, девчонки поражали своей многогранностью.

Да, голова не только у младенца зачешется, какой девушке отдать свое предпочтение, у мастеров клюшки волосы шевелились. Возраст конкурсанток – от 18 до 25 лет, хотя в предварительном туре заявились и мамочки бальзаковского возраста.

Татьяна Калюжная, организатор конкурса:

На первый кастинг приходили участницы, если не ошибаюсь, по 40 с чем-то лет, но они счастливые, довольные, красивые. Их дети отправляли участвовать, потому что они считали, что они достойны.

Конкурс проходит у нас в этом году впервые. Я думаю, что это станет хорошей традицией и регулярно в течение сезона мы будем искать нашу новую самую красивую болельщицу, и, соответственно, новое лицо нашей коллекции, потому что победительница у нас становится лицом женской коллекции «Динамо-Минск».

Болельщики в эмоциях не дочитали условия конкурса, ведь определяли мисс, а не миссис. Возможно, еще все впереди.

Второй конкурс – дефиле в спортивной форме. Девчонки еще больше ввергли в шок жюри, в которое вошли и капитан команды Алексей Калюжный, и Александр Кулаков, и Андрей Степанов, и еще пара тройка сильных духом.

Главный тренер Любомир Покович наблюдал за шоу с вип-балкона.

Заключительный выход леди сразил публику наповал, верхние этажи сильно не пострадали.

Не ломая традиций шоу-бизнеса, судейская коллегия отправилась в закулисье для того, чтобы определиться, кому же достанется диадема со Сваровски за 150 миллионов. Чтобы зрители не томились в ожиданиях, Саша Немо перешел с кресла жюри на сцену.

Никто не ожидал, что совещание затянется, и вместо 20 минут выборы Мисс «Динамо-Минск» продляться больше часа. Немо, изнемогая и преодолевая усталость, пел.

Как хоккеисты смогли определиться с выбором, можно только догадываться.

Алексей Калюжный, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Ожесточенно спорили. Думаю, теперь еще и в раздевалке ближайший месяц все равно эти споры будут продолжаться, потому что у всех свое мнение. Увидел наших игроков, которые сначала голосовали за одну девушку, потом – за другую, метались. Сложно принимать решение.

И, наконец, долгожданный момент истины. Вот так чизкейки помогли завоевать корону.

Екатерина Ивчина, победительница конкурса «Мисс «Динамо-Минск»:

Для меня это честь. Буду с гордостью ее нести весь сезон.

Не скрывали своих эмоций и сами хоккеисты, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Все было очень здорово. Опять же, все люди должны быть разносторонние, особенно когда выбираем красивых девушек, мне кажется, настоящий мужчина не может остаться равнодушным.

Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Это что-то другое, чем игра мужиков, которых я встречаю ежедневно в раздевалке и на льду. Красивые девушки, впечатления очень хорошие.

Алексей Калюжный, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

В кои-то веки мы сидим, смотрим, наслаждаемся зрелищем, а не смотрят на нас. Поэтому больше возможностей расслабиться и получить удовольствие.

Теперь конкурс будет проводиться ежегодно. Завоевать корону тяжело, а вот удержаться на пьедестале еще тяжелее, но теперь у игроков «зубров» появилась муза.