Текстильная графика: сестры-близнецы из Минска уже 30 лет творят шедевры из ткани

Эти весенние цветы кажутся живыми, лепестки словно переливаются в солнечных бликах. Неподалеку поют птицы и пускает сок древо жизни.

В этой мастерской все напоминает сказку. Сотканные из сотен кусочков ткани полотна похожи на живописные картины. Лишь подойдя поближе, начинаешь замечать, что вместо акварели и гуаши – золотая парча, роскошный бархат и невесомый шелк.

Текстильная графика – авторская техника сестер-близнецов Веры Блинцовой и Любови Кирилловой. Вот уже 30 лет они творят шедевры в четыре руки. Ни дня без строчки – их девиз. Рисовали с самого детства, окончили художественную школу, получили специальность художников-модельеров в технологическом колледже, а потом творили на кафедре декоративно-прикладного искусства нашей Академии искусств. Пробовали себя в дизайне мебели и одежды и всегда хотели придумать что-то новое, ведь любовь к экспериментам и рукоделию у них в генах.

Вера Блинцова, член Белорусского союза художников:

По женской линии у нас это прослеживается. Но самое интересное, что на самом деле мы с сестрой шить в детстве очень не любили. В школе это была какая-то пытка. Если бы кто-то сказал, что потом это будет нашей профессией, делом нашей жизни, мы бы очень-очень удивились.

Художник, когда рисует маслом или красками, может перекрыть что-то, а у нас не перекроешь. Здесь настолько оттачивается своя интуиция и чувство, то есть соотношение красок, размеров, цветов.

Текстильная мозаика, витраж. Именно так можно назвать эти произведения искусства. Каждый тканевевый элемент обводится нитями. Раньше такую технику использовали во дворцах для украшения стен. В XV веке кусочками ткани оформляли оклады икон и расшивали их камнями.

Сестры следуют традициям, но развивают свою уникальную технику. Кропотливо по пять раз на машинке прострачивается каждый шов. Идет работа по изнанке и лицу. Иногда – по изготовленным рисункам и деталям, иногда – полная импровизация с добавлением камней, бус, металла. Источник вдохновения для художников – природа, родной и светлый Минск.

Любовь Кириллова и Вера Блинцова, члены Белорусского союза художников:

Сейчас идет эксперимент, когда работаю я как акварелью, брызгами кисточкой: сначала фон задула, потом брызги на ткани накидала. На машинке. Иногда вручную, а потом – на машинке.

Очень любим с сестрой гулять по Минску пешком, большое проходим расстояние, но самое любимое место – парк Челюскинцев и Ботанический сад. Начинается цветение, сирень, пионы. Самое обожаемое время – когда соки текут, природа оживает и кажется, что жизнь забурлила, пошла.

Два года сестры трудились над проектом для посольства Беларуси в Москве. На металлическом занавесе кольчуги появились васильковые узоры из текстиля. Сочетание невероятное.

ЗАГС Октябрьского района на Воронянского и вовсе стал галереей текстильной живописи Любови Кирилловой. Среди самых значимых проектов – оформление бело-золотого зала во Дворце Независимости, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Любовь Кириллова и Вера Блинцова, члены Белорусского союза художников:

Это эскизный проект нашего решения. Здесь несовершенно, но приблизительно так. В высоту был 3 метра, тема на основе слуцких поясов.

Если вы не влюблены в свою работу, чуда не случится, – уверены сестры. Какзалось бы, тысячи деталей, разные фактуры тканей и украшения. А все образы воспринимаются на одном дыхании. В этом и заключается наивысшее мастерство любой профессии, когда весь труд остается за скобками. Так, огромные панно «Весенний танец» и «Град серебряный» Вера и Любовь создавали целый год. На выставке в Берлине авторская текстильная живопись произвела фурор.

Любовь Кириллова и Вера Блинцова, члены Белорусского союза художников:

В Германии очень любят текстиль, ручную работу. Старушки руки целовали, потому что для них это было открытие. В наше время людям проще работать с мышками, с компьютером, чем что-то делать своими руками. Работа «Град серебряный» задумывалась, как зимий пейзаж, когда просвечивается храм, храм – это духовная основа нашего общества. Дерево – как корни, на которых зиждится наша духовность.

Сестры видят в этой технике высокий потенциал и возможноть творить без границ. Они хотят проводить мастер-классы и обучать рукоделию молодежь.

Минчанки обожают просторный уютный зеленый город и признаются, что с возвращением из-за границы влюбляются в него все больше.

Любовь Кириллова и Вера Блинцова, члены Белорусского союза художников:

Он для жизни, людей, самый уютный для нас. И все равно наши люди самые приветливые, самые умные. Женщины наши самые красивые.

Есть работа большая (метр на метр) «Город золотой», которая посвящена Минску. После войны архитекторы предлагали Минск строить как город солнца, то есть круглая площадь – солнце – и улицы расходятся лучами. Самые значимые архитектурные объекты Минска – соборы, Ратуша. Самые узнаваемые.

На самом деле, работа – это такая творческая подпитка, она даже омолаживает. Ты становиться оптимистом.

Как и в семье, так и в работе надо нести радость и свет людям, которые рядом с тобой, отдавать немного своего тепла и солнышка. И хочется пожелать всем нашим женщинам быть на самом деле красивыми. И то солнышко, которое должно скоро появиться, несмотря на наши серые дни, должно быть у каждой женщины.