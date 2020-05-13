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Театры Минска начали готовиться к новому сезону. Когда ждать премьеры?

13 мая 2020 23:39
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Новости Беларуси. Театры Минска начали подготовку к новому сезону. Работа над тремя постановками уже идет в Музыкальном театре. Первая премьера намечена уже на 1 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Театры Минска начали готовиться к новому сезону. Когда ждать премьеры?-1

Зрителей ожидают вечера одноактных балетов. В премьерной афише 15 сентября  – оперетта «Король вальса».

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Сейчас идет активная подготовка к премьерам: готовятся эскизы костюмов, макеты и декорации. Все репетиции проходят дистанционно. Из творческого отпуска актеры выйдут к концу июля.

Театры Минска начали готовиться к новому сезону. Когда ждать премьеры?-4

Уже 1 августа труппа театра планирует представить концертную программу «Волшебный мир оперетты» у ратуши под открытым небом.

# Театр # Культура # Фотофакт

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