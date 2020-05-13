Театры Минска начали готовиться к новому сезону. Когда ждать премьеры?

Новости Беларуси. Театры Минска начали подготовку к новому сезону. Работа над тремя постановками уже идет в Музыкальном театре. Первая премьера намечена уже на 1 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зрителей ожидают вечера одноактных балетов. В премьерной афише 15 сентября – оперетта «Король вальса». « Ромео против Джульетты ». В Музыкальном театре покажут интерпретацию Шекспира авторства Укупника и Кавалеряна Сейчас идет активная подготовка к премьерам: готовятся эскизы костюмов, макеты и декорации. Все репетиции проходят дистанционно. Из творческого отпуска актеры выйдут к концу июля.