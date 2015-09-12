Фестиваль архитектуры «Минск-2015»: конференции, мастер классы и контуры обновленной и развивающейся Беларуси

Масштабное мероприятие, приуроченное к 80-летию Белорусского союза архитекторов и Всемирному дню архитектуры, вызвало неподдельный интерес не только у профессионалов, но и у рядовых жителей белорусской столицы. И это всего лишь одна из целей, которые поставили перед собой организаторы XI Национального фестиваля архитектуры «Минск-2015».

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов, член-корреспондент Международной академии архитектуры:

Целей у нас много. Первая цель – это мероприятие для специалистов, для архитекторов. Для архитекторов всех поколений, как мы шутим, от детей до академиков. И все выставки фестиваля нацелены на это. Все это сделано для того, чтобы население города впервые (фестиваль уже 11-й) наконец-то увидело, что такое архитектура, какие жанры она объединяет, какие виды искусства она объединяет, и могла сравнить (и население города, и специалисты), на каком этапе развития мы находимся и внутри республики, и по сравнению с теми странами, которые нас окружают.

Во время проведения фестиваля, который длился три дня, у любого желающего была возможность познакомиться с архитектурными красотами, которые рассыпались по улочкам Верхнего города.

Минчане:

Больше всего интересно посмотреть на реализацию идей проектировщиков и архитекторов уже в реальный проект, в то, как развивается архитектура в стране, в Беларуси, как наша страна идет в ногу со временем.

Участник фестиваля:

Я архитектор по образованию, занимаюсь дизайном интерьера. Мы участвуем в конкурсе. Это поднимает общий уровень архитектуры, показывает нам какой-то европейский опыт и на самом деле дает шанс молодым архитекторам проявить себя.

Это мероприятие впервые проводится на открытой площадке исторического центра белорусской столицы. В рамках фестиваля прошли тематические конференции, обсуждения достижений и проблем архитектуры и градостроительства последних лет, семинары, презентации проектных предприятий, персональные выставки, а также выставки национальных союзов архитекторов, скульпторов и художников, архитектурные конкурсы для участников различных возрастов и уровней подготовки.

Гран-при XVII Республиканского конкурса на лучшее архитектурное произведение 2014-2015 годов присуждено авторам объекта «Музей Великой Отечественной войны».

Возможность продемонстрировать свое мастерство в рамках фестиваля была не только у опытных архитекторов, но и у тех, кто только начинает свой профессиональный путь. На это и направлен конкурс дипломных проектов по архитектурным специальностям, который ежегодно проводится в рамках фестиваля, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Национальный фестиваль архитектуры подарил уникальную возможность увидеть контуры обновленной и динамично развивающейся Беларуси и задал праздничный настрой, который продолжит царить в центре города в эти выходные дни.