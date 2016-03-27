Театр в Беларуси: как создаются самые необычные постановки и кто стоит за кулисами успеха

Новости Беларуси. Не только инвестициями живет столица Беларуси. В Минске как большом городе идет и бурная культурная жизнь. Билеты на VII Международный молодежный театральный форум «Арт-контакт» были раскуплены за несколько дней.

Это тоже театр. Причем популярность набирающий буквально еженедельно. Альтернативный и, если хотите, экспериментальный. Здесь нет вип-ложи и оркестровой ямы тоже нет. На гамаках, подушках и просто полу. В зрительном зале натуры, определенно, непривередливые, правда, касается это исключительно выбора места.

Фактурный, острохарактерный Геннадий Хононович Фомин. Он мечтал и практически стал инженером-технологом по парниковым приборам. Но вовремя понял: харизму, темперамент и обаяние ни в одном парнике не спрячешь, какими бы тепличными не были в нем условия.

Фомин дебютировал в любительском театре политехнического института, потом был спектакль «Автобус». Вот уже более 30 лет Геннадий Ханоныч и колесит в подданных у Музы с двумя масками.

А сегодня актер и режиссер Фомин еще и преподает в школе актерского мастерства. Надо сказать, подобных курсов и студий только в Минске десятки. И везде аншлаг. Причем осваивают театральную профессию далеко не для хлеба.

Елена Пуд:

Моя основная цель – раскрепоститься, познакомиться с интересными людьми.

Геннадий Фомин, актер, режиссер, преподаватель:

Я еще ни разу не встретил человека не одаренного. А мера одаренности? Это уже не мне судить.

Их руки приводят в действие машину времени. Они могут изменить возраст, пол и этническую принадлежность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Смолянская, художник, гример:

Был такой вопрос: «В театре работаешь?» «Да». «Поешь? Танцуешь?» «Нет». «А кем?»

Они – невидимое звено большого механизма. Гримеры. Художественный образ – это их вотчина. Ирина Смольская в Большом театре не работает (не на заводе же, шутит) – творит. С 1987 года.

Ирина Смолянская, художник, гример:

Мы работаем не так, как все люди. Все едут домой, а я еду на работу. И все так удивляются. Каждый день. У нас только понедельник выходной.

Лучшие шедевры делаются годами, у гримеров на это порой лишь 15 минут. Лицо должно читаться, никаких белых блинов со сцены. Мастера кисти и во время спектакля с ними же, пусть и по ту сторону кулис. По взмаху волшебного инструмента образы сменяются «не отходя от кассы».

Пока Геннадий Ханонович-сан обучал актерскому мастерству новичка Мадам Ботерфляй, любимую из гейш, где-то в центре столицы выбрали лучший альтернативный и, если хотите, экспериментальный театр.