Новости Беларуси. Самое зрелищное из искусства. 27 марта во всем мире отмечают День театра.

Высокий уровень нашей театральной школы давно признан во всем мире. Только в 2015 году белорусским артистам рукоплескали в разных странах по всему миру, в том числе в Австрии, Италии, Испании, Китае, Франции. В нашей стране 28 театров. Самым посещаемым признан Большой театр оперы и балета. В тройку лидеров также вошли театр музкомедии и драматический имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Фомин, актер, режиссер:

Только люди, наделенные беспокойством, какой-то страстью, как-то к театру поближе, потому что там все виды искусства: литература, драматургия, танец, пение, философия и так далее. Я думаю, что пространство просто безграничное для самовыражения.