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Полсотни начинающих музыкантов 25 марта удостоились профессиональной награды

25 марта 2016 17:45
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Новости Беларуси. Полсотни начинающих музыкантов 25 марта удостоились профессиональной награды. В столице подвели итоги традиционного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах. Юные трубачи, флейтисты, саксофонисты соревновались четыре дня. Необходимо было проявить свои музыкальные умения и удивить профессиональное жюри. Из более, чем сотни, отобрали лишь половину. И лучших в своем деле ребят наградили музыкальными принадлежностями и дипломами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # 2016 - Год культуры в Беларуси

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