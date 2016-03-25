Новости Беларуси. Полсотни начинающих музыкантов 25 марта удостоились профессиональной награды. В столице подвели итоги традиционного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах. Юные трубачи, флейтисты, саксофонисты соревновались четыре дня. Необходимо было проявить свои музыкальные умения и удивить профессиональное жюри. Из более, чем сотни, отобрали лишь половину. И лучших в своем деле ребят наградили музыкальными принадлежностями и дипломами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.