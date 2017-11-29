Театр сильных чувств. Драматический театр белорусской армии отмечает юбилей

15 лет назад на уровне Министерства обороны возникла идея о создании армейского театра сильных чувств. Ведь говорить о войне и людях, чьё призвание – служить Отечеству, нужно искренне, трогательно и эмоционально.

Так и возник Драматический театр белорусской армии, который на протяжении всех лет воспитывает у зрителей любовь к Родине и своему народу.