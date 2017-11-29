Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в Музее истории театральной и музыкальной культуры

Новости Беларуси. Более 30 афиш и 52 портрета известного балетмейстера Валентина Елизарьева представили в Музее истории театральной и музыкальной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 35 лет известный хореограф возглавлял Большой театр оперы и балета.

За это время белорусский балет получил мировое признание. А за постановку «Рогнеда» в 1996 Елизарьев был удостоен премии Benois de la Danse, которая считается одной из самых престижных мировых наград в этой области.