Где снимали клип «Мой дом», что любит певец покупать в супермаркетах и как заставить сына поверить в Деда Мороза: большое интервью Димы Колдуна

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –певец, исполнитель, который представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение» в 2008 году – Дмитрий Колдун. Час то ли ты бываешь в Беларуси? Дима Колдун, певец:

Да, в последнее время бываю часто. И раньше бывал нередко. Дело в том, что совсем недавно происходили съёмки моего клипа на песню «Мой дом» и мы снимали его в Минске на «Беларусьфильме». Это первый клип, который был снят на территории нашей родины. Потому что часто снимаем где-то заграницей, вывозим туда и съёмки, и творчество, и капитал. Решили снять здесь. Надеюсь, что получилось.

Сразу ассоциации такие, что это про Беларусь. Либо про какой-то твой дом, может быть, про твою семью? Дима Колдун, певец:

Дело в том, что название песни хоть и напоминает название магазинов одежды, передачи про стройку. На самом деле, песня о том, что дом может быть где угодно, лишь бы в компании любимого человека в том состоянии влюблённости, счастья.

Что касается детей. Нельзя не спросить: человек, который в шоу-бизнесе, занят творчеством, – иногда кажется, что это две разные стихии. Как ты себя ощущаешь в роли отца: что тебе нравится в этом состоянии? Дима Колдун, певец:

Отцом мне быть больше нравится, чем посещать какие-то «тусовки» с неявным содержанием. Дома я получаю больше эмоций, чем находясь на каких-то непонятных местах. Хотя это часть работы.

В Беларусь ты приезжаешь всё чаще и чаще. У тебя есть какая-то программа минимум, программа максимум, которую нужно выполнить дома? Дима Колдун, певец:

Первым делом, наверное, сразу по дорожке, я заезжаю в супермаркет, покупаю вкуснейшие хлеба, колбасу, и уже потом занимаюсь всем остальным. Что касается твоих поклонниц, которые, наверняка тебя здесь ждут, уверен в этом. Ты заезжаешь в супермаркет за колбасой, девчоки окружают? Берут автограф? Дима Колдун, певец:

Всё достаточно спокойно в этом плане в супермаркетах обстоит. Узнают ли тебя? Дима Колдун, певец:

Узнают, подходят, слава Богу, не бъют.

Просто есть такое мнение, что белорусы досточно посторонние в этом плане люди: они не будут в этом плане одолевать, осождать… Дима Колдун, певец:

Всему своё место. Общение в основмном происходит, естественно, не на улице, а на каких-то концертных площадках, фестивалях… На улице… Если кто-то хочет «сфоткаться» – пожалуйста. Что касается фестивалей и концертных площадок, проектов. В каких проектах ты участвовал в последнее время? Дима Колдун, певец:

Что касается проектов, то, честно сказать, в том числе и на российском телевидении, есть парочка проектов, под формат которых я не подхожу в силу возраста. Какие-то такие шоу они почему-то перестали производить… Я даже не могу вспомнить за какие-то год-полтора выходил проект с участием артиста. Всё это закончилось на проекте «Точь в точь», и после этого, как-то ничего и не происходит. Слишком юный или слишком взрослый? Дима Колдун, певец:

Я просто не хочу участвовать в вокальных битвах! Знаете, вот есть такие люди, которые всю жизнь ходят по конкурсам, пытаются кому-то что-то доказать… Это не моё, я всё же хочу заниматься творчеством. В твоей жизни, слава Богу, всё нормально. Но песни у тебя рождаются часто о несчастной любви. Дима Колдун, певец:

Не знаю, иногда это подсмотрено где-то. Некоторые песни рождаются, исходя из каких-то ситуаций бытовых. Вот едишь ты в поезде или машине, видишь какую-то ситуацию, так и хочется её как-то облачить. Условно. Какую-то жизненную ситуацию, большую, сложно с огромным количеством субтитров вместить в три минуты. Грусть – она, в этом плане, сложнее, но интереснее.